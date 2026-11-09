O que esposa de Andrés Gómez, do Vasco, disse em defesa do jogador após pênalti perdido que atingiu companheiros de equipe
Juliana Giraldo diz que ‘aqueles que deveriam cobrar disseram que não’; time carioca foi eliminado nas penalidades para o Palmeiras
A esposa de Andrés Gómez, do Vasco, saiu em defesa do marido nas redes sociais após ele perder a cobrança de pênalti decisiva da semifinal da Copa do Brasil neste domingo, 9, contra o Palmeiras. O atacante cobrou a sexta penalidade do time carioca, a primeira das alternadas, mas o goleiro adversário, Carlos Miguel defendeu garantindo a classificação palmeirense para a final por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no placar agregado.
Em suas redes sociais, Juliana Giraldo, esposa de Andrés, escreveu: “96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos.”
Juliana também destacou a coragem do jogador colombiano e afirmou que outros jogadores do elenco deveriam ter cobrado, mas não foram.
“Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: ‘o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha’”, continuou.
Entre os que estavam em campo, Lescano, que também parou na defesa do goleiro adversário, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez tinham batido antes de Gómez. Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim não cobraram penalidades.
“Andrés Gómez, você não é um lixo como estão te rotulando, não é o pior jogador, nem merece a morte como estão te desejando. Você é um guerreiro que sonhava e ansiava por ganhar essa copa. Mas o tempo de Deus e a vontade Dele não são os mesmos que os nossos”, completou Juliana em sua publicação.