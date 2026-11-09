O que esposa de Andrés Gómez, do Vasco, disse em defesa do jogador após pênalti perdido que atingiu companheiros de equipe

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Juliana Giraldo, esposa de Andrés Gómez, do Vasco, defendeu o marido nas redes sociais após ele perder o pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ela destacou a coragem do jogador, revelando que outros atletas se recusaram a cobrar e criticou as mensagens de ódio direcionadas a ele.

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A esposa de Andrés Gómez, do Vasco, saiu em defesa do marido nas redes sociais após ele perder a cobrança de pênalti decisiva da semifinal da Copa do Brasil neste domingo, 9, contra o Palmeiras. O atacante cobrou a sexta penalidade do time carioca, a primeira das alternadas, mas o goleiro adversário, Carlos Miguel defendeu garantindo a classificação palmeirense para a final por 5 a 4 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no placar agregado.

Em suas redes sociais, Juliana Giraldo, esposa de Andrés, escreveu: “96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos.”

Juliana também destacou a coragem do jogador colombiano e afirmou que outros jogadores do elenco deveriam ter cobrado, mas não foram.

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“Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: ‘o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha’”, continuou.

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Entre os que estavam em campo, Lescano, que também parou na defesa do goleiro adversário, Thiago Mendes, Sosa, Colidio e Puma Rodríguez tinham batido antes de Gómez. Robert Renan, Brenner, David, Lucas Piton e o goleiro Léo Jardim não cobraram penalidades.

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“Andrés Gómez, você não é um lixo como estão te rotulando, não é o pior jogador, nem merece a morte como estão te desejando. Você é um guerreiro que sonhava e ansiava por ganhar essa copa. Mas o tempo de Deus e a vontade Dele não são os mesmos que os nossos”, completou Juliana em sua publicação.