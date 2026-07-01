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O que é mais insuportável: o oba-oba da CazéTV ou a corneta dos comentaristas?

Entre a euforia sem freio e o pessimismo crônico, sobra pouco espaço para o bom jornalismo

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 07h14 | Atualizado em 1 jul 2026, 16h03
The Brazil squad poses for a team photo before the 2026 World Cup match between Brazil and Japan at a stadium in Houston, United States, on June 29, 2026. The team includes Alisson Becker, Weverton, Ederson, Wesley Vinicius, Franca Lime, Gabriel Magalhaes, Marcos Marquinhos, Carlos Henrique Casemiro, Alex Sandro, Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Neymar JR, Raphael Raphinha, Danilo, Gleison Bremer, Leonardo Pereira, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Lucas Paqueta, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Roger Ibanez, Igor Thiago, and Rayan Vitor. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
A seleção antes do jogo contra o Japão: cadê o equilíbrio dos analistas? (Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto/Getty Images)
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A seleção brasileira vive uma situação curiosa nesta Copa do Mundo. Ela parece incapaz de produzir uma reação moderada. Se joga bem durante vinte minutos, já aparece quem a coloque como favorita ao título. Se passa dez minutos acuada pelo adversário, surgem os alarmistas prontos para explicar por que esse time jamais chegará longe. No meio do cabo-de-guerra entre a euforia e o pessimismo desaparece aquilo que deveria orientar a análise jornalística: o respeito aos fatos.

A CazéTV se tornou o símbolo de um jeito novo de transmitir futebol, mais espontâneo, mais emocional e voltado ao entretenimento. Não há nada de errado nisso. O problema começa quando a emoção atropela a razão. E, confesso, chega uma hora em que dá preguiça ouvir tantos elogios à seleção. Todos sabemos que faz parte do jogo manter o público animado, transformar cada boa atuação em espetáculo e alimentar a sensação de que estamos diante de um time irresistível. Funciona muito bem para fisgar a audiência, mas uma dose de bom senso não faz mal a ninguém.

Do outro lado está um grupo muito menos divertido. São aqueles eternos descontentes – e, acredite, eles são muitos – que exercitam a insatisfação na posição de comentaristas. O Brasil venceu? O adversário era fraco. Dominou a partida? Ainda não apareceu um rival de verdade. Criou chances? Desperdiçou oportunidades demais. Carlo Ancelotti mudou o time e venceu o jogo? Foi sem querer.

Há um comportamento comum no jornalismo – e não apenas no esportivo – que explica parte desse fenômeno. Depois de formular uma tese, muita gente passa a torcer para que a realidade não a desminta. Quem passou meses afirmando que a seleção era um desastre tem dificuldade para admitir que Ancelotti talvez esteja conseguindo organizar a equipe. Não porque isso seja impossível, mas porque reconhecer a mudança exige rever convicções. E poucas coisas são mais difíceis para um comentarista esportivo do que abandonar uma opinião da qual ele próprio se tornou refém.

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A seleção, evidentemente, tem limitações. Continua longe de ser um time exuberante, alterna momentos de intensidade com períodos de apatia e enfrentará dificuldades muito maiores conforme a Copa avançar. Seria ingenuidade ignorar esses problemas. Mas é miopia fingir que nada mudou. O Brasil parece hoje mais organizado, mais seguro e mais consciente do que pretende fazer em campo do que estava há poucos meses. Isso não garante o título. Apenas mostra evolução – e, convenhamos, evolução também é notícia.

Surpreende a incapacidade de alguns comentaristas de reconhecer nuances (e a vida, com o perdão da filosofia de botequim, é cheia de nuances). Parece obrigatório escolher um lado: ou a seleção voltou a ser a melhor do mundo, ou continua sendo um caso perdido. Não existe espaço para a hipótese mais plausível, que é a de um time em construção, com defeitos evidentes, virtudes crescentes e margem para melhorar.

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Posso estar redondamente enganado, claro – o futebol adora humilhar certezas, assim como as estatísticas costumam desmoralizar os economistas. Se o Brasil for goleado pela Noruega, aceitarei as vaias e estarei de prontidão para apontar as falhas grosseiras do time. Mas, se vencer com folga, convém admitir que a seleção não é o desastre que os chatos de galochas gostariam que fosse.

A Copa fica muito mais interessante quando abandonamos o ufanismo ingênuo ou a implicância profissional. Afinal, entre pintar o Brasil como favorito incontestável e tratá-lo como um time à deriva existe um território chamado realidade. E, por incrível que pareça, é ali que mora o melhor do jornalismo.

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