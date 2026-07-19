Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

O que disse o fotógrafo da famosa sessão com Messi e Yamal, em 2007

'Eu nunca fui de acreditar em destino, mas agora estou começando a ter minhas dúvidas', disse Joan Monfort

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 17h13 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h58
Pai de cabelos longos e escuros, vestindo camisa branca e calça preta, sentado no chão vermelho, dando banho em um bebê de pele escura em uma banheira azul. O bebê olha para frente, com expressão calma. Ao lado da banheira, há um frasco de sabonete líquido e um patinho de borracha colorido.
 (OAN MONFORT/SPORT.ES/Reprodução)
Continua após publicidade
O que disse o fotógrafo da famosa sessão com Messi e Yamal, em 2007 Priorizar nos meus resultados Google

Joan Monfort passou a carreira inteira do outro lado da câmera, treinado para registrar o instante e seguir em frente. Por isso pesa tanto o que ele disse na véspera da final entre Argentina e Espanha, quase 19 anos depois de apertar o obturador numa cena qualquer de vestiário: “Eu nunca fui de acreditar em destino, mas agora estou começando a ter minhas dúvidas. Isso vai além de qualquer explicação lógica.” A frase, vinda de quem fotografa por ofício e não por fé, é o que transforma um clique de calendário beneficente em algo parecido com uma profecia cumprida.

Em dezembro de 2007, nos vestiários do Camp Nou, um Messi de 20 anos — ainda tímido, ainda sem saber bem o que fazer com as próprias mãos diante de uma câmera — posou com um bebê de poucos meses dentro de uma banheira de plástico azul. O ensaio integrava o calendário solidário que o jornal catalão *Sport* organizava todo fim de ano em parceria com a Unicef, reunindo jogadores do elenco principal do Barcelona. O bebê, escolhido por sorteio entre famílias do bairro de Rocafonda, em Mataró, era filho de Sheila Ebana. Chamava-se Lamine Yamal.

Monfort lembra a sessão mais pela química inesperada entre os dois do que por qualquer plano cuidadoso: Messi, ainda desajeitado diante de crianças pequenas, precisou de um patinho de borracha emprestado da filha do próprio fotógrafo para arrancar um sorriso do bebê. Nada ali sugeria que aquele registro se tornaria relevante — muito menos que se tornaria a imagem mais comentada da carreira de Monfort. “Não existe dinheiro que pague uma foto como essa”, resumiria ele anos depois, ao ser questionado sobre o valor do que tinha em mãos.

A fotografia dormiu quase duas décadas em arquivos de família, até o pai de Yamal, Mounir Nasraoui, publicá-la em 2024 com a legenda “o começo de duas lendas”. A partir daí, o que era lembrança doméstica virou fenômeno mundial — tanto que a própria Unicef precisou confirmar publicamente que a imagem era real, e não fruto de inteligência artificial.

Siga
Continua após a publicidade
Dois jogadores de futebol em campo, um de costas com camisa argentina listrada azul e branca, e outro de frente, sorrindo, com camisa vermelha da Espanha e número 19
Lionel Messi e Lamine Yamal durante a final da Copa do Mundo 2026 (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Hoje os dois se encontraram de novo, mas em lados opostos do campo: Messi, capitão da Argentina, contra Yamal, estrela da Espanha — o garoto que herdou dos catalães a camisa 10, mas que na seleção joga justamente com a 19, o mesmo número que Messi vestiu no Barcelona antes de virar lenda com a 10 nas costas. Uma coincidência dentro da coincidência, do tipo que faz um fotógrafo cético começar a duvidar do próprio ceticismo.

Continua após a publicidade

Para Monfort, que não fazia ideia de quem era aquele bebê quando revelou o filme, o círculo se fecha de um jeito que nenhuma pauta teria coragem de inventar. Resta ao futebol — e ao destino, se é que ele existe — decidir como termina a história que começou numa banheira de plástico.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Esporte
Futebol
Lionel Messi
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).