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Esporte

O presente que Lamine Yamal quer por seu aniversário de 19 anos

Atacante espanhol diz que se vê como possível campeão do mundo, e que não sente pressão da torcida

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 21h52 | Atualizado em 13 jul 2026, 22h39
Jovem com cabelo encaracolado e pele morena, vestindo uma camiseta branca com o logo Adidas e um casaco vinho, exibindo colares dourados, em frente a um fundo azul com a palavra DALLAS em branco
O atacante espanhol número 19, Lamine Yamal, chega para uma coletiva de imprensa MD-1 no Estádio Dallas em Arlington, em 13 de julho de 2026, na véspera da partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha. (Mauro Pimentel/AFP)
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O aniversariante desta segunda, 13, Lamine Yamal, já sabe o que quer de presente: uma vitória contra a França na semifinal da Copa, nesta terça, no estádio de Dallas. A torcida, a imprensa e as redes sociais esperam que ele mesmo se dê este regalo, mas ele jura que não se abala com a cobrança. “Não sinto nenhuma pressão. Acho que jogo da melhor forma que posso, tento apoiar meu time da melhor maneira possível, e quando você sabe que está dando o seu melhor, não existe pressão”, afirmou.

O atacante espanhol, que completou 19 anos, voltou a comentar a declaração que deu após a vitória sobre a Bélgica, quando disse que a França deveria temer a Espanha. “Me perguntaram se eu tinha medo da França. Disse que não, porque somos campeões da Europa e não tememos ninguém”.

Com apenas um gol marcado no torneio, na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, e nenhuma assistência, Yamal disse que a seleção amadureceu ao longo da Copa e não se disse incomodado com as críticas ao seu nível de atuação. “Passamos por momentos difíceis, como contra Cabo Verde e quando a Bélgica empatou o jogo. Estamos crescendo muito desde a Euro, como time e como família”, disse, e emendou: “Nos vemos todos como campeões do mundo. Por que não?”.

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Ele ainda comentou a popularidade que ganhou nos Estados Unidos durante o Mundial. “O futebol me deu a oportunidade de ser conhecido aqui. É algo muito bonito, e eu valorizo muito isso. Nunca imaginei sair para caminhar nos Estados Unidos e as pessoas me reconhecerem”. Depois desta resposta, pediu licença para sair, pois precisava encontrar o irmão caçula, que queria cortar o cabelo, como parte da comemoração do aniversário.

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A Espanha enfrenta a França nesta terça-feira, 14, no estádio de Dallas, às 16h (horário de Brasília).

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