O prêmio inédito que Marquinhos recebeu por atitude com rival na final da Champions
Capitão do PSG abraçou o adversário de clubes Gabriel Magalhães antes de celebrar o bicampeonato; dupla foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo
O jogador Marquinhos recebeu o prêmio Respect: Beyond the Game Award por sua atitude na final da Champions League com Gabriel Magalhães. Os rivais de clubes e companheiros de seleção brasileira protagonizaram um abraço ao final da cobrança de pênaltis que terminou com o título do PSG e o vice-campeonato para o Arsenal.
No jogo decisivo, Magalhães, zagueiro do Arsenal, errou a sua cobrança de pênalti, que garantiu a vitória dos franceses por 4 a 3 nas penalidades, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Marquinhos, capitão do PSG, foi abraçar o colega brasileiro antes de celebrar o bicampeonato da Champions com seus companheiros de PSG.
Depois do jogo em 30 de maio, os dois jogadores representaram a seleção brasileira na Copa do Mundo, como dupla titular de zagueiros.
Marquinhos não pôde comparecer à cerimônia do sorteio da fase de liga da Champions League, em que o prêmio foi anunciado, então, o presidente do PSG, Nasser Khelaïf, recebeu o troféu.
“Ele é um líder fantástico, é uma ótima pessoa para mim, para o clube e para o futebol”, disse Khelaïf na cerimônia. “Futebol não é apenas sobre ganhar, é sobre dedicação, disciplina e, o mais importante, respeito. ”
Marquinhos se pronunciou em vídeo: “Eu gostaria de agradecer por este troféu, que me deixa muito feliz. O fair play é uma parte essencial do futebol e da vida. Continuarei sendo respeitoso com meus companheiros, meus adversários, árbitros e todos os que estão envolvidos com o jogo, no futebol”.