O plano ousado de Torres para comemorar vitória da Espanha na Copa do Mundo

Responsável pelo gol que deu à Espanha seu segundo troféu da Copa do Mundo, o atacante Ferran Torres deu uma resposta ousada após ser questionado sobre como celebraria o título. “Melhor não te dizer, porque estamos na frente das câmeras”, disse o camisa 7, peça fundamental no bicampeonato da Fúria.

“Eu só quero pegar a taça, celebrar com a minha família e levá-la para os espanhóis. Quero abraçá-la o máximo possível, porque acredito que esse é o sonho de 47 milhões de pessoas”, continuou o herói da partida momentos mais tarde.

A Seleção Espanhola conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 no último domingo, 19, após vencer a Argentina por 1×0 com um gol agonizante de Torres, um dos jogadores mais criticados da equipe, no segundo tempo da prorrogação. “Foi uma libertação muito grande. Eu fui uma pessoa muito criticada ao longo do mundial, mas acredito que o destino está escrito”, desabafou o jogador após o término da partida.

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