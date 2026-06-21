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Esporte

O plano bem-humorado do técnico do Iraque para encarar a França: ‘Três goleiros’

Graham Arnold reconheceu poderio ofensivo dos franceses; na primeira rodada, Iraque foi goleado por 4 a 1 pela Noruega

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 19h07
Homem idoso de cabelos e barba grisalhos, com camisa polo azul-marinho e branca, sorri enquanto ajusta um fone de ouvido. Ao fundo, um painel branco com logotipos de patrocinadores desfocados. Uma bola de futebol aparece em primeiro plano, parcialmente visível
Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque (Kevin C. Cox/Getty Images)
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O plano bem-humorado do técnico do Iraque para encarar a França: ‘Três goleiros’ Priorize VEJA no Google

Ao ser questionado em uma coletiva de imprensa na véspera da partida contra a França, o técnico do Iraque, Graham Arnold, brincou sobre como parar Kylian Mbappé e as demais estrelas dos ‘Bleus’.

Na Filadélfia, palco do jogo do Grupo I da Copa do Mundo, o treinador australiano usou o humor para explicar seu plano de jogo: “Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não”.

“Eles têm jogadores incríveis e é uma honra, mas estamos focados em nós mesmos, no nosso próprio desempenho. Estamos garantindo que os jogadores estejam totalmente preparados para entrar em campo e mostrar ao mundo do que são capazes”, acrescentou, em tom mais sério.

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“Sempre fui um técnico que entra em campo esperando vencer a partida, e não tentando evitar a derrota”, insistiu o treinador australiano.

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“Quando se tem essa mentalidade… sim, haverá dias em que as coisas podem não dar certo, mas haverá muitos dias em que darão. Entraremos em campo com a convicção e a expectativa de vencer, e isso coloca os jogadores em um bom estado mental”, reiterou.

O Iraque, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1986, ocupa atualmente a 57ª posição no ranking da Fifa, lista liderada pela França, uma das grandes favoritas ao título.

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Em sua primeira partida na América do Norte, o Iraque foi derrotado por 4 a 1 pela Noruega de Erling Haaland, que marcou dois gols no jogo.

Arnold também falou sobre o técnico da França, Didier Deschamps, que deixará o cargo após a Copa do Mundo, encerrando um ciclo de 14 anos: “Ele é um técnico fantástico e tem tido muito sucesso com a França. Dá para ver que todos os jogadores o adoram, basta observar a maneira como reagem a ele constantemente. E essa será a motivação da França para tentar conquistar algo especial por ele em sua última Copa do Mundo”.

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(Com AFP)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Iraque
Kylian Mbappé
Seleção de Futebol da França
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