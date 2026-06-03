A Maratona do Rio estreia neste domingo, 7, em um novo patamar no cenário internacional. Pela primeira vez, a prova será disputada com o selo Elite Label da World Athletics, reconhecimento concedido a algumas das principais corridas de rua do mundo. A conquista, porém, é vista pelos organizadores como só o começo de um projeto mais ambicioso: transformar a corrida carioca em uma das referências globais da modalidade.

O selo Elite Label representa o primeiro degrau da classificação da World Athletics para corridas de rua de alto nível. Acima dele estão as categorias Gold e Platinum. No topo da pirâmide estão as World Marathon Majors, grupo que reúne as seis maratonas mais prestigiadas do planeta: Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York.

A meta da organização é avançar um degrau por ano. “Para conseguir atingir o próximo selo, você tem que ter uma super premiação e atrair os melhores atletas”, afirma Pedro Pereira, head de produto da Maratona do Rio.

A estratégia já começou a ser colocada em prática. Neste ano, a prova distribuirá US$ 270 mil em premiações nos 42 quilômetros, cerca de R$ 1,35 milhão, o maior valor já oferecido por uma corrida de rua na América Latina. Haverá ainda um bônus extra de US$ 15 mil para quem quebrar os recordes da competição.

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O aumento da premiação tem como principal objetivo atrair corredores de elite capazes de elevar o nível técnico da prova e melhorar sua posição nos critérios da World Athletics.

O pelotão deste ano já reflete essa mudança de patamar. Entre os homens, o destaque é o etíope Tsegaye Getachew Tadese, dono de uma marca pessoal de 2h04min18s. Também estão confirmados Victor Kipchirchir, com 2h05min43s, e Dejene Megersa Muleta, com 2h05min42s.

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No feminino, a principal favorita é a etíope Azmere Abrha Gdey, que já completou uma maratona em 2h18min33s.

“Quanto mais atletas tivermos abaixo de 2h10, mais próximos estaremos do selo ouro no ano que vem”, diz Pereira.

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A busca por tempos mais rápidos também motivou mudanças no percurso. A largada voltou para a Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio, em um trajeto desenhado para favorecer recordes. Com menos curvas e mudanças bruscas de direção até o Aterro do Flamengo, a organização espera criar condições ideais para marcas mais competitivas.

A aposta é que a combinação entre atletas de alto nível, premiação robusta e um percurso veloz acelere o processo de internacionalização da prova. Mais do que sediar uma grande corrida, a meta é colocar a Maratona do Rio definitivamente no mapa das principais maratonas do mundo.

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Embora os corredores disputem os 42km no domingo, o evento começa já nesta quinta-feira, 4, com a prova dos 5km. Os 10km acontecem na sexta-feira, enquanto os 21km da meia maratona serão disputados no sábado.