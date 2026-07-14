O peso emocional na despedida do técnico Didier Deschamps à frente da França

Didier Deschamps, 57, disputa sua última Copa do Mundo como técnico da seleção francesa. No cargo desde 2012, ele já conduziu o país ao título mundial de 2018 e ao vice-campeonato em 2022. O treinador anunciou no ano passado que deixará o comando dos Bleus após o torneio de 2026.

A despedida ganhou um peso ainda mais emocional durante o Mundial. Em 23 de junho, Deschamps soube da morte da mãe, Ginette, e retornou à França para acompanhar o funeral. Por causa da viagem, não esteve presente na vitória por 4 a 1 sobre a Noruega, pela última rodada da fase de grupos, quando foi substituído pelo auxiliar Guy Stéphan.

Deschamps voltou a tempo de comandar a França no mata-mata e levou o time à terceira semifinal consecutiva de Copa. Nesta terça-feira, 14, os franceses enfrentam a Espanha por uma vaga na decisão.

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