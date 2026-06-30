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O pedido inusitado da Dinamarca ao COI em favor de Groenlândia e Ilhas Faroé

O Parlamento dinamarquês solicitou que seus territórios autônomos possam competir sob suas próprias bandeiras nos Jogos Olímpicos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h10
Unificação dos esforços militares da aliança na região ocorre em meio a disputas sobre o futuro da Groenlândia
Unificação dos esforços militares da aliança na região ocorre em meio a disputas sobre o futuro da Groenlândia (Sean Gallup/Getty Images)
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O pedido inusitado da Dinamarca ao COI em favor de Groenlândia e Ilhas Faroé Priorize VEJA no Google

O Parlamento dinamarquês anunciou nesta terça-feira, 30, que solicitou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que autorize os atletas de seus territórios autônomos, a Groenlândia e as Ilhas Faroé, a competir sob suas próprias bandeiras nos Jogos Olímpicos. “São países dotados de uma identidade esportiva forte e independente”, declarou em comunicado o presidente da instância, Søren Gade. “A presidência [do Parlamento dinamarquês] deseja apoiar uma causa que tem grande importância para os atletas das Ilhas Faroé e da Groenlândia, que sonham em competir no mais importante palco internacional sob sua própria bandeira.”.

O texto recorda que os dois territórios já são membros de várias federações esportivas internacionais, especialmente da Federação Internacional de Handebol. No caso das Ilhas Faroé, é membro, a título individual, da Uefa e da Fifa. Para defender seu solicitação, o Parlamento dinamarquês ressalta que as Ilhas Faroé já haviam apresentado um pedido de adesão em 1983, antes de o regulamento ser modificado em 1996.

Em carta dirigida ao COI em 18 de junho, o Parlamento dinamarquês informou estar ciente de que, desde 1996, a entidade olímpica limita a admissão de novos membros a territórios reconhecidos como Estados independentes pela comunidade internacional. “Mas, da mesma forma, convém destacar que continuam existindo exceções a esta prática, já que vários territórios – como Aruba, Bermudas ou Porto Rico – participam sob sua própria bandeira em virtude de um reconhecimento concedido antes da adoção dessa política em 1996”, destacou.

(Com AFP)

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