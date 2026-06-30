O pedido inusitado da Dinamarca ao COI em favor de Groenlândia e Ilhas Faroé

O Parlamento dinamarquês anunciou nesta terça-feira, 30, que solicitou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que autorize os atletas de seus territórios autônomos, a Groenlândia e as Ilhas Faroé, a competir sob suas próprias bandeiras nos Jogos Olímpicos. “São países dotados de uma identidade esportiva forte e independente”, declarou em comunicado o presidente da instância, Søren Gade. “A presidência [do Parlamento dinamarquês] deseja apoiar uma causa que tem grande importância para os atletas das Ilhas Faroé e da Groenlândia, que sonham em competir no mais importante palco internacional sob sua própria bandeira.”.

O texto recorda que os dois territórios já são membros de várias federações esportivas internacionais, especialmente da Federação Internacional de Handebol. No caso das Ilhas Faroé, é membro, a título individual, da Uefa e da Fifa. Para defender seu solicitação, o Parlamento dinamarquês ressalta que as Ilhas Faroé já haviam apresentado um pedido de adesão em 1983, antes de o regulamento ser modificado em 1996.

Em carta dirigida ao COI em 18 de junho, o Parlamento dinamarquês informou estar ciente de que, desde 1996, a entidade olímpica limita a admissão de novos membros a territórios reconhecidos como Estados independentes pela comunidade internacional. “Mas, da mesma forma, convém destacar que continuam existindo exceções a esta prática, já que vários territórios – como Aruba, Bermudas ou Porto Rico – participam sob sua própria bandeira em virtude de um reconhecimento concedido antes da adoção dessa política em 1996”, destacou.

(Com AFP)