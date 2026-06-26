O pedido do técnico do Japão a Zico antes de enfrentar o Brasil na Copa

Hajime Moriyasu, técnico da seleção do Japão, quer recorrer a uma ajuda brasileira antes de enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista após a classificação japonesa, o treinador afirmou que espera falar com Zico, ídolo do Flamengo e figura histórica no futebol japonês, antes do duelo eliminatório.

“Ele nos conduziu a poder competir na Copa. Ofereceu muito ao Japão. Espero que eu também possa fazer isso e tomara que eu possa falar com Zico antes do jogo com o Brasil. Ele foi meu herói. Pudemos vê-lo no Japão. Ele tem uma enorme contribuição no desenvolvimento da J-League (campeonato japonês)”, disse Moriyasu.

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O Japão avançou em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda, após empatar com a Suécia por 1 a 1. O Brasil, que terminou na liderança do Grupo C, será o adversário dos japoneses na próxima segunda-feira, 29, em Houston, nos Estados Unidos.

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