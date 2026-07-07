O pedido do pai de Neymar, em carta aberta, que contraria parte da torcida

Um dia após o Brasil ser eliminado para a Noruega na Copa do Mundo, o pai de Neymar publicou uma longa carta aberta ao filho, pedindo para que ele siga jogando futebol. Depois da queda no Mundial, Neymar indicou que deve se despedir da seleção brasileira.

“Vi o menino se transformar em um dos maiores jogadores da história da sua geração. Mas, para mim, nada disso supera o privilégio de ter acompanhado cada passo como pai. E é justamente por acreditar nisso que quero lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou. Desfrute do futebol. Não carregue sobre os ombros o peso das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta”, escreveu.

Ainda em campo, Neymar chorou com a eliminação e indicou que a derrota foi sua despedida da seleção. “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”, disse ao GETV.

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