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Esporte

O padre piauiense que celebrou o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

Ronaldo Araújo atua como sacerdote em Portugal desde 2019

Por Giovanna Fraguito 24 ago 2026, 19h44
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (@georginagio/Instagram)
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O padre piauiense que celebrou o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Priorizar nos meus resultados Google

O atacante Cristiano Ronaldo se casou com Georgina Rodríguez neste mês de agosto, em Portugal, e o responsável por abençoar a união foi o piauiense Ronaldo dos Santos Araújo, 47, um dos capelães do Santuário de Fátima, em Portugal. A cerimônia foi realizada de forma privada e rendeu ao religioso uma camisa da seleção portuguesa autografada pelo CR7.

Nascido no município de Altos, no norte do Piauí, Ronaldo construiu grande parte de sua trajetória religiosa em Manaus, capital do Amazonas. Após ingressar no seminário diocesano, foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Manaus em 14 de junho de 2009. Em 2019, foi nomeado capelão do Santuário de Fátima, em Portugal. Segundo o site do Anuário Católico de Portugal, além da função de capelão, ele também exerce o papel de assistente espiritual da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima.

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