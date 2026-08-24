O padre piauiense que celebrou o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

O atacante Cristiano Ronaldo se casou com Georgina Rodríguez neste mês de agosto, em Portugal, e o responsável por abençoar a união foi o piauiense Ronaldo dos Santos Araújo, 47, um dos capelães do Santuário de Fátima, em Portugal. A cerimônia foi realizada de forma privada e rendeu ao religioso uma camisa da seleção portuguesa autografada pelo CR7.

Nascido no município de Altos, no norte do Piauí, Ronaldo construiu grande parte de sua trajetória religiosa em Manaus, capital do Amazonas. Após ingressar no seminário diocesano, foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Manaus em 14 de junho de 2009. Em 2019, foi nomeado capelão do Santuário de Fátima, em Portugal. Segundo o site do Anuário Católico de Portugal, além da função de capelão, ele também exerce o papel de assistente espiritual da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima.

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