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Esporte

O número que coloca noiva de Cristiano Ronaldo à frente das WAGs do Brasil

Georgina Rodríguez supera esposas de jogadores da seleção brasileira em levantamento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 13h08
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez (Reprodução/Instagram)
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Acostumada a dividir os holofotes com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez mostrou que também joga em outra liga quando o assunto é influência nas redes sociais. Em meio à Copa do Mundo de 2026, a modelo e empresária apareceu no topo de um levantamento das chamadas WAGs (sigla em inglês para esposas e namoradas de atletas), acumulando mais seguidores no Instagram do que a soma de todas as companheiras dos jogadores da seleção brasileira.

Leia também: As esposas de jogadores mais bem pagas nesta Copa do Mundo

Com 73,2 milhões de seguidores na rede social, Georgina lidera com ampla vantagem o ranking das mulheres ligadas ao universo do futebol. O número supera a soma dos perfis das principais “primeiras-damas” do futebol brasileiro, como Bruna Biancardi, mulher de Neymar, que reúne 15,5 milhões de seguidores, Karoline Lima, esposa de Léo Pereira, com 5,8 milhões, e das demais companheiras de atletas convocados para o Mundial. O levantamento não inclui Virginia Fonseca, que soma mais de 56 milhões de seguidores. Apesar dos rumores de reconciliação, a influenciadora ainda é oficialmente “ex” de Vini Jr.

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Os números reforçam o alcance global da noiva de Cristiano Ronaldo, que transformou a própria imagem em uma marca internacional, com contratos publicitários, série documental e presença constante em eventos de moda.

Nascida na Argentina e radicada na Espanha desde a infância, Georgina está noiva de Cristiano Ronaldo desde agosto de 2025. De acordo com veículos da imprensa portuguesa, o casal planeja oficializar a união após a Copa do Mundo, em uma cerimônia na Ilha da Madeira, terra natal do craque.

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