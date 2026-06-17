O número que coloca noiva de Cristiano Ronaldo à frente das WAGs do Brasil

Acostumada a dividir os holofotes com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez mostrou que também joga em outra liga quando o assunto é influência nas redes sociais. Em meio à Copa do Mundo de 2026, a modelo e empresária apareceu no topo de um levantamento das chamadas WAGs (sigla em inglês para esposas e namoradas de atletas), acumulando mais seguidores no Instagram do que a soma de todas as companheiras dos jogadores da seleção brasileira.

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Com 73,2 milhões de seguidores na rede social, Georgina lidera com ampla vantagem o ranking das mulheres ligadas ao universo do futebol. O número supera a soma dos perfis das principais “primeiras-damas” do futebol brasileiro, como Bruna Biancardi, mulher de Neymar, que reúne 15,5 milhões de seguidores, Karoline Lima, esposa de Léo Pereira, com 5,8 milhões, e das demais companheiras de atletas convocados para o Mundial. O levantamento não inclui Virginia Fonseca, que soma mais de 56 milhões de seguidores. Apesar dos rumores de reconciliação, a influenciadora ainda é oficialmente “ex” de Vini Jr.

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Os números reforçam o alcance global da noiva de Cristiano Ronaldo, que transformou a própria imagem em uma marca internacional, com contratos publicitários, série documental e presença constante em eventos de moda.

Nascida na Argentina e radicada na Espanha desde a infância, Georgina está noiva de Cristiano Ronaldo desde agosto de 2025. De acordo com veículos da imprensa portuguesa, o casal planeja oficializar a união após a Copa do Mundo, em uma cerimônia na Ilha da Madeira, terra natal do craque.

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