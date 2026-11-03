O novo patrocínio do Internacional que pode render milhões ao clube com adesão da torcida

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O Internacional selou um patrocínio inovador com o programa Torcedor Premiado, da CRMBonus, com potencial de gerar mais de R$ 60 milhões ao clube. A iniciativa recompensa os torcedores com benefícios mensais, incluindo Vale Bônus que aumentam conforme os gols do time, além de sorteios diários e mensais de grandes prêmios. Entenda essa parceria que valoriza a torcida e impulsiona o Colorado.

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O Internacional fechou um patrocínio com o Torcedor Premiado, programa da CRMBonus que pode render mais de R$ 60 milhões ao clube, a depender da adesão da torcida. A marca estreia nesta terça-feira (3), contra o Coritiba, no Beira-Rio, aplicada aos números da camisa. O lançamento também terá uma campanha com jogadores do elenco e conteúdos nos canais digitais do Colorado.

Para o torcedor, o programa oferece benefícios todos os meses. Quem escolhe o Inter recebe pelo menos 500 Vale Bônus por ciclo mensal e pode ampliar esse saldo conforme os gols marcados pela equipe. Os benefícios mensais não dependem de sorteio, assim como o Torcedor Premiado também não envolve apostas ou palpites sobre placar, resultado das partidas ou desempenho de jogadores. As promoções com números da sorte são adicionais e seguem regulamentos próprios.

“O Internacional tem uma torcida que carrega o clube de geração em geração e transforma essa relação em paixão e participação. O Torcedor Premiado cria uma nova forma de converter essa força em valor para os dois lados. O colorado recebe benefícios, os gols do Inter aumentam esse saldo e a adesão da torcida amplia o potencial de receita recorrente para o clube. Quando uma base de milhões de torcedores entra nessa dinâmica, o impacto econômico para o Internacional pode ser muito relevante”, afirma Alexandre Zolko, fundador e CEO da CRMBonus.

Em paralelo ao Torcedor Premiado, Internacional e CRMBonus fecharam outra parceria, focada em valorizar os sócios torcedores do clube. Além de todos os benefícios já existentes para sócios do Inter, os associados adimplentes ganharão vale bônus mensais, que podem ser aproveitados em mais de quatro mil estabelecimentos em todo o Brasil. Os benefícios variam entre 50 e 200 vale bônus por mês, dependendo da modalidade social. Em breve, o Inter comunicará quando os vale bônus estarão disponíveis e qual a quantidade por categoria.

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Para o vice-presidente de Marketing do Inter, Nelson Pires, “a parceria com o Torcedor Premiado representa um avanço importante na gestão do Internacional. Conseguimos unir um grande potencial de receita com um benefício real e direto para quem vive o clube no dia a dia. Não se trata apenas de uma nova marca na camisa ou de mais recursos para investir no Colorado. É sobre valorizar o torcedor de forma concreta. Este, com certeza, é um modelo inovador que gera receita para o clube e recompensa a lealdade da nossa torcida”.

“Acompanhamos o nascimento do Torcedor Premiado ainda no início, nos pilotos internos da CRMBonus. Agora, estamos oficialmente ao lado da empresa nessa iniciativa que mobiliza nossa torcida, e a recompensa, em um momento transformacional do mercado de patrocínios”, afirma Alexandre Godoy, diretor de negócios B2B do Colorado.

Cada gol do Internacional vira benefício ao torcedor

A assinatura do Torcedor Premiado custa R$ 1,99 no primeiro mês e R$ 19,90 nas renovações seguintes. Ao entrar no programa, o torcedor recebe 100 Vale Bônus. O mesmo crédito é concedido a cada renovação mensal. Quem escolhe o Internacional também acumula 100 Vale Bônus por gol marcado pelo time nas competições oficiais contempladas pelo programa. Jogos amistosos não entram nessa conta.

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A mecânica esportiva garante pelo menos 400 Vale Bônus por ciclo. Se o Colorado marcar até quatro gols no período, o assinante recebe 400. A partir do quinto, cada novo gol acrescenta outros 100 Vale Bônus. Somados aos 100 da assinatura ou renovação, o benefício mínimo chega a 500 Vale Bônus por ciclo mensal.

O Vale Bônus é um crédito digital de benefícios da CRMBonus e pode ser usado como parte do pagamento em ofertas, produtos e serviços disponíveis no ecossistema da plataforma. As condições de utilização variam de acordo com cada oferta.

A plataforma reúne mais de 7 milhões de usuários e mais de mil marcas ativas, com oportunidades em categorias como alimentação, moda, beleza, viagens, mobilidade, lazer e serviços.

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*Programa oferece mais de R$ 1 milhão em prêmios por mês*

Os assinantes também participam das promoções comerciais do Torcedor Premiado. A programação inclui um iPhone 17 Pro por dia, R$ 125 mil em prêmios por semana e um BYD 0 km por mês, somando mais de R$ 1 milhão em premiações mensais.

As promoções são autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, têm regulamentos próprios e apuração vinculada aos resultados da Loteria Federal. Os ganhadores são divulgados nos canais oficiais do programa.

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A participação nas promoções é adicional aos benefícios da assinatura. Os Vale Bônus mensais e os créditos vinculados aos gols são recebidos independentemente de o assinante ser contemplado.

Como funciona o Torcedor Premiado do Internacional

Site: Torcedor Premiado

Primeiro mês: R$ 1,99

Renovações: R$ 19,90 por mês

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Assinatura e renovação: 100 Vale Bônus na adesão e novamente a cada renovação mensal

Gols do Internacional: 100 Vale Bônus por gol nas competições oficiais contempladas pelo programa

Mecânica esportiva: mínimo garantido de 400 Vale Bônus por ciclo, mesmo que o Internacional marque até quatro gols no período

Benefício mínimo total: 500 Vale Bônus por ciclo mensal, somando os 100 da assinatura ou renovação aos 400 da mecânica esportiva

A partir do quinto gol: cada novo gol acrescenta mais 100 Vale Bônus ao saldo do ciclo

Uso dos créditos: como parte do pagamento em ofertas, produtos e serviços disponíveis no ecossistema Vale Bônus

Benefícios e promoções: os Vale Bônus não dependem de sorteio. O Torcedor Premiado é um clube de benefícios por assinatura, sem apostas ou palpites sobre partidas; as promoções comerciais são adicionais

Promoções: um iPhone 17 Pro por dia, R$ 125 mil em prêmios por semana e um BYD 0 km por mês