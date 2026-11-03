🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

O novo patrocínio do Internacional que pode render milhões ao clube com adesão da torcida

Programa com Torcedor Premiado terá benefícios mensais e bônus para sócios-torcedores adimplentes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h30 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h33
Camisa de futebol vermelha do Internacional, com o número 10 e o nome A. PATRICK em branco, pendurada em um cabide. Ao fundo, um letreiro de neon laranja com a frase VAMO VAMO INTER e o escudo do time
Logo do patrocinador na camisa do Internacional (SC Internacional/Divulgação)
Continua após publicidade
O novo patrocínio do Internacional que pode render milhões ao clube com adesão da torcida Priorize VEJA no Google

O Internacional fechou um patrocínio com o Torcedor Premiado, programa da CRMBonus que pode render mais de R$ 60 milhões ao clube, a depender da adesão da torcida. A marca estreia nesta terça-feira (3), contra o Coritiba, no Beira-Rio, aplicada aos números da camisa. O lançamento também terá uma campanha com jogadores do elenco e conteúdos nos canais digitais do Colorado.

Detalhe da camisa de futebol vermelha com o nome PATRICK e o número 10 em branco. Dentro dos números, há um selo vermelho com a inscrição TORCEDOR PREMIADO by crmbonus
Logo do patrocinador na camisa do Internacional (SC Internacional/Divulgação)

Para o torcedor, o programa oferece benefícios todos os meses. Quem escolhe o Inter recebe pelo menos 500 Vale Bônus por ciclo mensal e pode ampliar esse saldo conforme os gols marcados pela equipe. Os benefícios mensais não dependem de sorteio, assim como o Torcedor Premiado também não envolve apostas ou palpites sobre placar, resultado das partidas ou desempenho de jogadores. As promoções com números da sorte são adicionais e seguem regulamentos próprios.

“O Internacional tem uma torcida que carrega o clube de geração em geração e transforma essa relação em paixão e participação. O Torcedor Premiado cria uma nova forma de converter essa força em valor para os dois lados. O colorado recebe benefícios, os gols do Inter aumentam esse saldo e a adesão da torcida amplia o potencial de receita recorrente para o clube. Quando uma base de milhões de torcedores entra nessa dinâmica, o impacto econômico para o Internacional pode ser muito relevante”, afirma Alexandre Zolko, fundador e CEO da CRMBonus.

Siga

Em paralelo ao Torcedor Premiado, Internacional e CRMBonus fecharam outra parceria, focada em valorizar os sócios torcedores do clube. Além de todos os benefícios já existentes para sócios do Inter, os associados adimplentes ganharão vale bônus mensais, que podem ser aproveitados em mais de quatro mil estabelecimentos em todo o Brasil. Os benefícios variam entre 50 e 200 vale bônus por mês, dependendo da modalidade social. Em breve, o Inter comunicará quando os vale bônus estarão disponíveis e qual a quantidade por categoria.

Continua após a publicidade

Para o vice-presidente de Marketing do Inter, Nelson Pires, “a parceria com o Torcedor Premiado representa um avanço importante na gestão do Internacional. Conseguimos unir um grande potencial de receita com um benefício real e direto para quem vive o clube no dia a dia. Não se trata apenas de uma nova marca na camisa ou de mais recursos para investir no Colorado. É sobre valorizar o torcedor de forma concreta. Este, com certeza, é um modelo inovador que gera receita para o clube e recompensa a lealdade da nossa torcida”.

“Acompanhamos o nascimento do Torcedor Premiado ainda no início, nos pilotos internos da CRMBonus. Agora, estamos oficialmente ao lado da empresa nessa iniciativa que mobiliza nossa torcida, e a recompensa, em um momento transformacional do mercado de patrocínios”, afirma Alexandre Godoy, diretor de negócios B2B do Colorado.

Cada gol do Internacional vira benefício ao torcedor

A assinatura do Torcedor Premiado custa R$ 1,99 no primeiro mês e R$ 19,90 nas renovações seguintes. Ao entrar no programa, o torcedor recebe 100 Vale Bônus. O mesmo crédito é concedido a cada renovação mensal. Quem escolhe o Internacional também acumula 100 Vale Bônus por gol marcado pelo time nas competições oficiais contempladas pelo programa. Jogos amistosos não entram nessa conta.

Continua após a publicidade

A mecânica esportiva garante pelo menos 400 Vale Bônus por ciclo. Se o Colorado marcar até quatro gols no período, o assinante recebe 400. A partir do quinto, cada novo gol acrescenta outros 100 Vale Bônus. Somados aos 100 da assinatura ou renovação, o benefício mínimo chega a 500 Vale Bônus por ciclo mensal.

O Vale Bônus é um crédito digital de benefícios da CRMBonus e pode ser usado como parte do pagamento em ofertas, produtos e serviços disponíveis no ecossistema da plataforma. As condições de utilização variam de acordo com cada oferta.

A plataforma reúne mais de 7 milhões de usuários e mais de mil marcas ativas, com oportunidades em categorias como alimentação, moda, beleza, viagens, mobilidade, lazer e serviços.

Continua após a publicidade

*Programa oferece mais de R$ 1 milhão em prêmios por mês*

Os assinantes também participam das promoções comerciais do Torcedor Premiado. A programação inclui um iPhone 17 Pro por dia, R$ 125 mil em prêmios por semana e um BYD 0 km por mês, somando mais de R$ 1 milhão em premiações mensais.

As promoções são autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, têm regulamentos próprios e apuração vinculada aos resultados da Loteria Federal. Os ganhadores são divulgados nos canais oficiais do programa.

Continua após a publicidade

A participação nas promoções é adicional aos benefícios da assinatura. Os Vale Bônus mensais e os créditos vinculados aos gols são recebidos independentemente de o assinante ser contemplado.

Como funciona o Torcedor Premiado do Internacional

Site: Torcedor Premiado
Primeiro mês: R$ 1,99
Renovações: R$ 19,90 por mês

Continua após a publicidade

Assinatura e renovação: 100 Vale Bônus na adesão e novamente a cada renovação mensal
Gols do Internacional: 100 Vale Bônus por gol nas competições oficiais contempladas pelo programa
Mecânica esportiva: mínimo garantido de 400 Vale Bônus por ciclo, mesmo que o Internacional marque até quatro gols no período
Benefício mínimo total: 500 Vale Bônus por ciclo mensal, somando os 100 da assinatura ou renovação aos 400 da mecânica esportiva
A partir do quinto gol: cada novo gol acrescenta mais 100 Vale Bônus ao saldo do ciclo
Uso dos créditos: como parte do pagamento em ofertas, produtos e serviços disponíveis no ecossistema Vale Bônus
Benefícios e promoções: os Vale Bônus não dependem de sorteio. O Torcedor Premiado é um clube de benefícios por assinatura, sem apostas ou palpites sobre partidas; as promoções comerciais são adicionais
Promoções: um iPhone 17 Pro por dia, R$ 125 mil em prêmios por semana e um BYD 0 km por mês

Publicidade
TAGS:
Internacional
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).