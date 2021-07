O novo homem mais rápido do mundo: quem será o sucessor de Bolt?

Marque na agenda: o novo homem mais rápido do mundo será conhecido cerca de 10 segundos depois das 9h50 deste domingo, 1º de agosto. O cargo está vago pela primeira vez desde a aposentadoria de Usain Bolt, vencedor de três ouros olímpicos consecutivos na prova dos 100m (Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016), além de três títulos seguidos nos 200m.

A ausência do campeão mundial Christian Coleman, suspenso por doping, deixa a disputa ainda mais aberta. Ao menos seis competidores chegam com boas chances para a principal prova de velocidade nos Jogos de Tóquio: os americanos Trayvon Bromell e Fred Kerley, o canadense Andre De Grasse, o sul-africano Akani Simbine, o jamaicano Yohan Blake e o japonês Ryota Yamagata.

O mais cotado é Trayvon Bromell, que se recuperou de uma grave lesão no tendão de Aquiles, e venceu 15 de suas últimas 16 corridas nos 100m, fazendo, inclusive, menos de dez segundos em dez desses eventos.

Outro americano que pode surpreender é Fred Kerley, dono de títulos nos 400m e que brilhou nas seletivas dos 100m dos Estados Unidos para conseguir uma vaga. O sul-africano Akani Simbine, quinto lugar no Rio-2016, pode se tornar o primeiro africano a ganhar o ouro nos 100m desde Reggie Walker, também da África do Sul, no longínquo ano de 1908.

No auge de seus 31 anos, o compatriota de Usan Bolt, Yohan Blake foi campeão mundial dos 100m em 2011, prata em Londres-2012 e terminou em quarto no Rio-2016, e quer surpreender para manter a medalha na Jamaica.

Com uma brilhante campanha nos Jogos do Rio, quando conquistou dois bronzes (100m e revezamento) e uma prata (200m), o canadense Andre De Grasse está no páreo pela medalha no Japão. Competindo em casa, o japonês Ryota Yamagata, que bateu o recorde nacional ao conseguir 9s95 este ano, pode fazer história nas pistas do Japão e quer pelo menos alcançar o pódio no Estádio Olímpico.

O Brasil será representado nas semifinais, que começam às 7h15 (de Brasília), por Paulo André Camilo. A decisão no Estádio Olímpico está marcada para 9h50. O recorde mundial da prova pertence a Bolt: 9s58, batido no Campeonato Mundial de Atletismo de Berlim, em 2009.

1/6 Thompson posa diante do novo recorde olímpico - (Jewel Samad/AFP) 2/6 A atleta Elaine Thompson-Herah em ação durante a prova dos 100m rasos - (Jeff Pachoud/AFP) 3/6 A jamaicana Elaine Thompson-Herah comemorando após vencer a prova dos 100m rasos - (Odd Andersen/AFP) 4/6 A atleta Elaine Thompson-Herah comemorando com a bandeira da Jamaica - (Jeff Pachoud/AFP) 5/6 A atleta Elaine Thompson-Herah posando com a bandeira jamaicana - (Jeff Pachoud/Inovafoto) 6/6 A atleta Elaine Thompson-Herah comemorando com a bandeira da Jamaica - (Javier Soriano/AFP)