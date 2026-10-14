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Esporte

O novo capítulo do negócio de Cristiano Ronaldo em defesa da água mineral

Jogador português está por trás da construção de fábrica com investimento de R$ 112 milhões

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 14h36 | Atualizado em 14 out 2026, 14h39
Cristiano Ronaldo, com camisa vermelha e azul estampada, bebe água de uma garrafa transparente. Ele está em um ambiente interno, com um fundo de painéis de patrocinadores e troféus da FIFA World Cup 2026. Um microfone azul com o escudo de Portugal está ao seu lado, e uma pessoa de costas com equipamento de filmagem aparece em primeiro plano
Defensor da água mineral: Cristiano Ronaldo bebe água após jogo de Portugal na Copa do Mundo 2026. (Torbjorn Tande/DeFodi/Getty Images)
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A obsessão do craque Cristiano Ronaldo pela alta performance e a longevidade no esporte se estende à defesa do consumo da água mineral, o que também virou uma estratégia comercial: em 2023, o futebolista português lançou a própria marca de água alcalina e antioxidante, a Ursu9, em parceria com o Grupo Outeirinho, produzida na Espanha. O negócio ganhou um novo capítulo com o anúncio da construção de uma fábrica na aldeia de Gostei, no norte de Portugal, com investimento de quase 20 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões). A informação foi primeiro divulgada pela Agência Lusa.

A fábrica deve entrar em funcionamento em 2028 e pretende engarrafar a água extraída de uma nascente da região de Trás-os-Montes, em Bragança, com capacidade prevista entre 500 e 600 milhões de litros por ano – a produção deve ser destinada ao exterior. O local foi escolhido por produzir água com pH alcalino, o que justamente distingue o produto de Ronaldo. O atacante do Al-Nassr e o Grupo Outeirinho são coproprietários da companhia Maravilha Decimal, que está por trás do empreendimento.

Antes de aparecer bebendo de sua própria garrafinha de água na beira dos gramados, o jogador já era conhecido por rejeitar publicamente alimentos processados, frituras e bebidas com alto teor de açúcar, como refrigerantes. Num episódio emblemático, durante uma coletiva de imprensa na Eurocopa de 2021, CR7 afastou duas garrafas de Coca-Cola, patrocinadora oficial do evento, e mostrou uma garrafa de água mineral, aconselhando: “Bebam água!”.

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Na ocasião, a Coca-Cola sofreu queda de 1,6% no preço de sua ação, que passou de US$ 56,10 a US$ 55,22 imediatamente após a imprensa veicular o comentário do jogador, que então atuava pela Juventus da Itália. Com isso, o valor de mercado marca passou de US$ 242 bilhões para US$ 238 bilhões.

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