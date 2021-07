O negacionista americano: nadador não quis se vacinar e nem usar máscara

Michael Andrew, um nadador de 22 anos da seleção americana de natação, vem chamando a atenção nos Jogos de Tóquio nem tanto por seus resultados, mas por sua postura contrária aos protocolos sanitários de combate ao novo coronavírus. O atleta que já havia rejeitado tomar a vacina antes das Olimpíadas, também se recusou a usar máscara na zona mista nesta sexta-feira, 30, segundo uma jornalista de seu país.

.”Michael Andrew, o atleta olímpico americano não vacinado, recusou-se a usar máscara na zona mista. Todos os outros nadadores americanos que vi durante toda a semana usaram”, escreveu a jornalista Christine Brennan, colunista do diário USA Today em seu perfil no Twitter. Em outra postagem, ela se referiu ao episódio como “um constrangimento americano” e um “um insulto a cada um de seus companheiros de equipe dos EUA que obedientemente seguiram as regras.”

Michael Andrew, the highest profile unvaccinated American Olympian, refused to wear a mask in the mixed zone. Every other US swimmer I’ve seen all week has worn one. pic.twitter.com/xwVFJGpkmL

— Christine Brennan (@cbrennansports) July 30, 2021