O motivo por trás da corrida de jovem de 24 anos que morreu na Maratona de Nova York

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Rachel Apa, 24, morreu após colapsar no trecho final da Maratona de Nova York. A jovem, que corria pela primeira vez para arrecadar fundos contra o Parkinson em homenagem ao avô, desmaiou a 3,2 km da linha de chegada. Ela não resistiu após mais de seis horas de reanimação, vítima de rabdomiólise.

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Uma jovem de 24 anos morreu após passar mal e colapsar no trecho final da Maratona de Nova York neste domingo, 3, nos Estados Unidos. Rachel Apa estava a duas milhas (cerca de 3,2 km) do fim da prova no Central Park, em Manhattan, quando desmaiou e foi socorrida por pessoas que acompanhavam a prova e equipes médicas do evento. A corredora foi levada de ambulância ao hospital onde tentaram reanimá-la por mais de seis horas, mas não resistiu e morreu em decorrência de rabdomiólise, uma síndrome que leva à destruição das fibras musculares.

Segundo reportagem do New York Times, Rachel conversou com a mãe e o pai por mensagens de celular durante a prova. Na milha 14, a mãe, Michelle Apa, registrou um vídeo da filha correndo e depois foi para o Central Park onde era a chegada. De casa, o pai, Steve Apa, acompanhava a filha no aplicativo de maratona e mandou mensagens de encorajamento, respondidas nas milhas 18 e 19 pela jovem, mas ficou sem resposta a última mensagem na milha 23.

Por volta das 13h30, horário local, Rachel desmaiou perto da milha 24. Pessoas em volta prestaram os primeiros socorros e a equipe médica da maratona usou um desfibrilador assim que chegou, segundo a New York Road Runners, organizadora da corrida.

Os pais de Rachel notaram que a filha permanecia na milha 24, e a sua mãe foi para o localização da jovem indicada pelo aplicativo. Ao chegar no local, viu a ambulância com a filha saindo e foi para o hospital em um segundo veículo. No hospital Mount Sinai Medical Center, médicos tentaram reanimar Rachel por mais de seis horas, mas ela foi declarada morta às 21h40, horário local, segundo relato do pai ao New York Times.

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Steve Apa afirmou à reportagem que a causa da morte da filha foi rabdomiólise, uma síndrome causada pela destruição das fibras dos músculos esqueléticos, responsáveis pelo movimento e postura corporal no dia a dia, segundo a Rede D’or. Exercício físico intenso, especialmente acima do condicionamento habitual, pode levar à síndrome.

“É incompreensível. Saúde perfeita, forma física perfeita, 24 anos de idade”, lamentou o pai ao The New York Times.

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Rachel, gerente de produtos de uma empresa de componentes elétricos, corria pela primeira vez em uma maratona. Ex-jogadora de hóquei de campo na Universidade de Bucknell, a jovem tinha treinado por meses para a prova. O motivo da participação era arrecadar fundos para a luta contra o Parkinson, doença que matou seu avô, através de uma página de arrecadação online de dinheiro. A meta de 4.000 dólares foi superada e já alcançou mais do que o dobro de fundos.