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Esporte

O motivo pelo qual Vozinha não poderá usar apelido em camisa do novo time

O destaque da Copa do Mundo assinará o clube chileno Colo-Colo

Por Gabriel Bussolotti Silveira 28 jul 2026, 17h44 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h25
Goleiro de pele escura, barba e cabelo crespo, vestindo camisa amarela e luvas brancas, acena com a mão direita para a torcida em um estádio de futebol lotado
Vozinha durante a Copa do Mundo de 2026 (Patrick Smith - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O Vozinha, goleiro cabo-verdiano destaque da Copa do Mundo 2026, não poderá utilizar o apelido em camisa do seu novo time, o Colo-Colo, do Chile. Essa restrição é uma das regras do campeonato nacional do país sul-americano, que obriga os jogadores a estamparem um de seus sobrenomes no uniforme.

Vozinha foi uma das atrações do maior torneio de seleções do Mundo deste ano. O goleiro, defendendo a seleção de Cabo Verde, brilhou no jogo contra a Espanha e não tomou gols. Após essa partida, ele ganhou milhões de seguidores e sua fama extrapolou o futebol. Ainda na Copa, o atleta fez boas atuações contra a Arábia Saudita, jogo que terminou em 0 a 0, e, principalmente, no confronto com a Argentina, no qual Vozinha defendeu bolas até de Messi. Apesar de seu bom desempenho debaixo das redes, a seleção africana perdeu de 3 a 2 para a equipe sul-americana.

Antes da Copa, o goleiro de 40 anos havia deixado o GD Chaves, de Portugal, e estava sem clube. Após o Mundial, ele se valorizou e chamou a atenção de alguns times pelo mundo. Ao final, Vozinha escolheu o Colo-Colo e seu contrato irá até o fim de 2026, com possibilidade de prorrogação. O jogador  deve chegar nesta terça-feira, 28, em Santiago, no Chile, passará por exames médicos e deve assinar o contrato.

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O problema do nome no uniforme

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O único infortúnio de Vozinha em acertar com Colo-Colo é que o jogador não poderá usar seu apelido no uniforme. De acordo com o regulamento do Campeonato Chileno, elaborado pela ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), os atletas só podem estampar seus sobrenomes nas camisas. Sendo assim, o goleiro cabo-verdiano, que se chama Josimar, terá de escolher entre Évora ou Dias.

Origem do apelido e do nome

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O destaque da Copa do Mundo ganhou esse apelido, pois, quando era menino e levava uma pancada jogando futebol, ele voltava bravo para casa. Os amigos brincavam que Josimar ia pedir ajuda à avó, dando origem ao apelido Vozinha. O seu nome verdadeiro também possui um significado: ele foi escolhido pelo seu pai em homenagem ao ex-lateral da seleção brasileira Josimar.

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