O motivo para Casimiro surgir de cowboy ao fim de França x Espanha na CazeTV

Casimiro saiu dos estúdios e foi para a beira do campo de Dallas para comemorar a vitória da Espanha sobre a Espanha na noite desta terça-feira, 14. E ele tinha mesmo motivos para comemorar: sua emissora deu pico de 24.2 milhões de dispositivos conectados, se tornando a maior live da história do youtube.

Com esse novo recorde, a CazéTV passa a deter as 25 maiores lives da história da plataforma. Com chapéu de cowboy, Casimiro fez graça, tal como num bang-bang do faroeste, no qual domina a transmissão da Copa em engajamento e audiência, diante de uma concorrência que se deixou levar por negociações descabidas para uma empresa-líder. Enquanto a TV Globo ficou de fora da transmissão de importante partida, a CazéTV “deitou e rolou”.

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