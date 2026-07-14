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Esporte

O motivo para Casimiro surgir de cowboy ao fim de França x Espanha na CazeTV

Transmissão foi histórica para emissora

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 18h25 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h00
Equipe de mídia em campo de futebol, com gramado verde e linha branca. Homens de chapéu e coletes, alguns com microfones e câmeras, outros ajustando equipamentos. Uma mulher de vestido branco e um homem de camisa verde também estão presentes
Casimiro -  (CazéTV/Reprodução)
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Casimiro saiu dos estúdios e foi para a beira do campo de Dallas para comemorar a vitória da Espanha sobre a Espanha na noite desta terça-feira, 14. E ele tinha mesmo motivos para comemorar: sua emissora deu pico de 24.2 milhões de dispositivos conectados, se tornando a maior live da história do youtube.

Com esse novo recorde, a CazéTV passa a deter as 25 maiores lives da história da plataforma. Com chapéu de cowboy, Casimiro fez graça, tal como num bang-bang do faroeste, no qual domina a transmissão da Copa em engajamento e audiência, diante de uma concorrência que se deixou levar por negociações descabidas para uma empresa-líder. Enquanto a TV Globo ficou de fora da transmissão de importante partida, a CazéTV “deitou e rolou”.

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