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Esporte

O motivo inusitado que impediu banho de jogadores do Borussia Dortmund após jogo da Champions

Segundo jornal alemão, houve o receio de uma possível presença de bactéria no sistema de água do estádio do Sabah

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h54
Jogadores de futebol do Borussia Dortmund, alguns agachados e outros em pé, observam o campo. Vestem uniformes amarelos e pretos, com um jogador sem camisa e uma toalha no ombro. Estão à beira do campo, com arquibancadas ao fundo.
Jogadores do Borussia Dortmund após jogo contra o Sabah na Champions League (Elmir Karimov/PS Images/MB Media/Getty Images)
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Na vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre o Sabah na terça, 20, pela Champions League, os jogadores do time alemão não tomaram banho no estádio. O motivo, segundo o jornal alemão Bild, foi o receio da contaminação do sistema de água do Estádio Olímpico de Baku, na capital do Azerbaijão, com uma bactéria, a Legionella sp.

Após o jogo, o técnico da equipe visitante, Niko Kovač, explicou: “Também não tomamos banho aqui depois do treino de ontem. Fomos instruídos a não tomar banho aqui, mas sim no hotel – por isso voltamos rápido ao hotel.”

Na zona mista, o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, justificou: “Acho que os chuveiros do hotel eram um pouco mais convidativos. Por isso, estamos cuidando para que os jogadores consigam chegar lá mais rapidamente”, mas sem detalhar o porquê da preferência pelas instalações do hotel, onde a delegação está hospedada. A revista alemã Der Spiegel afirmou que não houve confirmação oficial do clube sobre o assunto.

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A preocupação seria com a possível presença da bactéria nas tubulações do estádio, caso não houvesse limpeza regular. A contaminação da Legionella sp. se dá pela inalação de pequenas gotas de água dispersas no ar.

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Do lado dos donos da casa, a atitude do Dortmund foi recebida com surpresa. O jogador alemão Joy-Lance Mickels, atacante do Sabah, disse ao canal Sky Sports: “Não sei qual é o problema. Não quero acusar o BVB de nada. Tomamos banho lá na semana passada, antes do jogo contra o Slavia Praga. Os chuveiros são ótimos e não há água fria.”

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