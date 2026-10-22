O motivo inusitado que impediu banho de jogadores do Borussia Dortmund após jogo da Champions

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O Borussia Dortmund evitou os chuveiros do Estádio Olímpico de Baku após jogo da Champions League, temendo contaminação pela bactéria Legionella sp. A equipe foi instruída a tomar banho no hotel, uma decisão que surpreendeu o time adversário, Sabah. Entenda os detalhes dessa controvérsia nos bastidores da partida.

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Na vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre o Sabah na terça, 20, pela Champions League, os jogadores do time alemão não tomaram banho no estádio. O motivo, segundo o jornal alemão Bild, foi o receio da contaminação do sistema de água do Estádio Olímpico de Baku, na capital do Azerbaijão, com uma bactéria, a Legionella sp.

Após o jogo, o técnico da equipe visitante, Niko Kovač, explicou: “Também não tomamos banho aqui depois do treino de ontem. Fomos instruídos a não tomar banho aqui, mas sim no hotel – por isso voltamos rápido ao hotel.”

Na zona mista, o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, justificou: “Acho que os chuveiros do hotel eram um pouco mais convidativos. Por isso, estamos cuidando para que os jogadores consigam chegar lá mais rapidamente”, mas sem detalhar o porquê da preferência pelas instalações do hotel, onde a delegação está hospedada. A revista alemã Der Spiegel afirmou que não houve confirmação oficial do clube sobre o assunto.

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A preocupação seria com a possível presença da bactéria nas tubulações do estádio, caso não houvesse limpeza regular. A contaminação da Legionella sp. se dá pela inalação de pequenas gotas de água dispersas no ar.

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Do lado dos donos da casa, a atitude do Dortmund foi recebida com surpresa. O jogador alemão Joy-Lance Mickels, atacante do Sabah, disse ao canal Sky Sports: “Não sei qual é o problema. Não quero acusar o BVB de nada. Tomamos banho lá na semana passada, antes do jogo contra o Slavia Praga. Os chuveiros são ótimos e não há água fria.”