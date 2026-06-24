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Esporte

O motivo de Bruna Biancardi se afastar das demais esposas de jogadores do Brasil

Mulher de Neymar está em Orlando com as filhas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 16h39 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h44
Mulher de pele morena, cabelos castanhos escuros e longos, com maquiagem nos olhos e lábios, olhando para frente com expressão séria. Usa um brinco pequeno e prateado na orelha direita, e um colar fino aparece na parte inferior da imagem. O fundo é preto
Bruna Biancardi (Instagram/Reprodução)
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Bruna Biancardi explicou o motivo de não aparecer com frequência ao lado das demais esposas e namoradas dos jogadores da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A mulher de Neymar contou que decidiu permanecer em Orlando por causa da rotina das filhas, Mavie e Mel, e acabou ficando mais afastada dos encontros do grupo.

Segundo Bruna, que está grávida do terceiro filho do casal, a escolha foi feita antes do início do torneio, já que a família não tinha certeza de como seria a logística para acompanhar os jogos. Ela afirmou que preferiu ficar em um local onde as crianças tivessem mais atividades e fazer o deslocamento apenas quando necessário. A distância, porém, dificultou a participação nos programas com as outras companheiras de atletas.

“Elas fazem algumas coisas, me falam, mas estou longe. Acho que sou a única que fiquei em Orlando”, contou a influenciadora ao explicar, durante participação em um podcast, que mantém contato com as outras “WAGs”, mas não consegue acompanhá-las presencialmente com a mesma frequência.

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Bruna também destacou que existe uma identificação entre as mulheres que acompanham os atletas. Para ela, todas passam por situações semelhantes durante a competição. “É uma relação legal. Todo mundo se identifica e passa por coisas parecidas. Se eles se machucam, a gente sente. [Quando] alguém entra no jogo, como o Endrick entrou, é: ‘que bom'”, completou.

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