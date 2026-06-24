O motivo de Bruna Biancardi se afastar das demais esposas de jogadores do Brasil

Bruna Biancardi explicou o motivo de não aparecer com frequência ao lado das demais esposas e namoradas dos jogadores da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A mulher de Neymar contou que decidiu permanecer em Orlando por causa da rotina das filhas, Mavie e Mel, e acabou ficando mais afastada dos encontros do grupo.

Segundo Bruna, que está grávida do terceiro filho do casal, a escolha foi feita antes do início do torneio, já que a família não tinha certeza de como seria a logística para acompanhar os jogos. Ela afirmou que preferiu ficar em um local onde as crianças tivessem mais atividades e fazer o deslocamento apenas quando necessário. A distância, porém, dificultou a participação nos programas com as outras companheiras de atletas.

“Elas fazem algumas coisas, me falam, mas estou longe. Acho que sou a única que fiquei em Orlando”, contou a influenciadora ao explicar, durante participação em um podcast, que mantém contato com as outras “WAGs”, mas não consegue acompanhá-las presencialmente com a mesma frequência.

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Bruna também destacou que existe uma identificação entre as mulheres que acompanham os atletas. Para ela, todas passam por situações semelhantes durante a competição. “É uma relação legal. Todo mundo se identifica e passa por coisas parecidas. Se eles se machucam, a gente sente. [Quando] alguém entra no jogo, como o Endrick entrou, é: ‘que bom'”, completou.

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