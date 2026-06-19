O motivo de Ancelotti para não escalar Endrick no jogo do Brasil

Carlo Ancelotti explicou por que não escalou Endrick como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Às vésperas do jogo do Brasil contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, o treinador italiano elogiou o atacante, mas pediu calma.

“Temos que colocar Endrick no momento correto. Vamos esperar um pouco. Vai ser importante”, disse Ancelotti, em entrevista coletiva. O técnico também comparou o jovem a outras opções do ataque. “Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de segundo atacante do que de referência, algo que o Igor Thiago tem. Ele é forte, é muito agressivo. Endrick não é nem um, nem outro. Endrick é um talento extraordinário”, afirmou.

Apesar da pressão de torcedores, Ancelotti indicou que pretende administrar o momento do jogador. “O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa, é muito maduro para a sua idade”, completou o treinador.

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