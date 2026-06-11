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Esporte

O motivo da prisão de ex-jogador da seleção a caminho da Copa do Mundo

Ex-jogador foi liberado em seguida

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h34 | Atualizado em 11 jun 2026, 09h53
Homem de pele morena, bigode escuro, cabelo curto e escuro, vestindo camisa amarela com gola verde e listras amarelas, olhando para frente com expressão séria
Ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 (Tony Marshall/EMPICS/Getty Images)
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O ex-zagueiro Ricardo Rocha foi preso na manhã desta quarta-feira, 10, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando se preparava para embarcar aos Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026. Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, ele foi detido por não pagamento de pensão alimentícia. Horas depois, quitou o débito e teve a situação regularizada, seguindo viagem.

Em nota, a defesa de Rocha afirmou que o caso decorre de “divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial” e disse que a questão já foi esclarecida pela Justiça. “Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação. Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários”, diz o comunicado.

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Homem de meia-idade, pele clara, cabelo escuro penteado para trás, bigode e cavanhaque grisalhos. Usa óculos de armação preta e marrom, e camiseta branca com gola listrada em azul e branco. Fundo verde escuro desfocado
Ricardo Rocha, ex-zagueiro da Seleção Brasileira (Redes Sociais/Reprodução)
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O que aconteceu com Ricardo Rocha?

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O ex-zagueiro foi detido durante o procedimento de imigração no aeroporto internacional do Rio. No momento da checagem, foi identificada uma pendência de aproximadamente 2,4 mil reais referente à pensão alimentícia da filha.

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As disputas judiciais ligadas ao caso começaram no início de 2024, quando o ex-jogador reconheceu a paternidade da filha, então com 24 anos.

“O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis. Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos”, completou a defesa.

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