O motivo da prisão de ex-jogador da seleção a caminho da Copa do Mundo

O ex-zagueiro Ricardo Rocha foi preso na manhã desta quarta-feira, 10, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando se preparava para embarcar aos Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026. Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, ele foi detido por não pagamento de pensão alimentícia. Horas depois, quitou o débito e teve a situação regularizada, seguindo viagem.

Em nota, a defesa de Rocha afirmou que o caso decorre de “divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial” e disse que a questão já foi esclarecida pela Justiça. “Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação. Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários”, diz o comunicado.

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O que aconteceu com Ricardo Rocha?

O ex-zagueiro foi detido durante o procedimento de imigração no aeroporto internacional do Rio. No momento da checagem, foi identificada uma pendência de aproximadamente 2,4 mil reais referente à pensão alimentícia da filha.

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As disputas judiciais ligadas ao caso começaram no início de 2024, quando o ex-jogador reconheceu a paternidade da filha, então com 24 anos.

“O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis. Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos”, completou a defesa.

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