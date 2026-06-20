O melhor jogador da Copa até o momento, uma péssima noticia ao Brasil
Informações cruzadas pela Inteligência Artificial apontam um nome em destaque
Se considerarmos apenas o que aconteceu dentro de campo até agora, o nome que mais aparece como candidato a melhor jogador da Copa é Lionel Messi. O argentino começou o torneio em altíssimo nível e assumiu a liderança inicial da corrida pela Chuteira de Ouro após marcar três gols na estreia da Argentina contra a Argélia. Além dos gols, segue sendo o centro criativo da equipe campeã mundial, algo que costuma pesar muito na escolha do melhor jogador do torneio.
Logo atrás dele, Kylian Mbappé. O francês fez dois gols na estreia contra Senegal e continua sendo apontado por analistas e rankings internacionais como o principal craque em atividade do Mundial. Antes mesmo da Copa começar, ele liderava diversas listas dos melhores jogadores do torneio.
Outros nomes que vêm chamando atenção são:
- Joshua Kimmich, líder em passes decisivos da competição até aqui.
- Harry Kane, que vive grande fase e aparece entre os favoritos aos prêmios individuais.
- Lamine Yamal, considerado por muitos o talento mais impactante da nova geração.
O ChatGPT aponta o seguinte ranking, até este momento, dos melhores em campo – sem nenhum brasileiro entre os cinco:
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Harry Kane
- Lamine Yamal
- Joshua Kimmich
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