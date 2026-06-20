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Esporte

O melhor jogador da Copa até o momento, uma péssima noticia ao Brasil

Informações cruzadas pela Inteligência Artificial apontam um nome em destaque

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 18h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h33
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri levemente enquanto aponta para a direita com as duas mãos. Ele veste a camisa listrada azul e branca da Argentina, com o número 10 e braço esquerdo tatuado, em um estádio com público desfocado ao fundo
Messi, aos 39 anos e 1m70: você ficaria com ele no par ou ímpar da escola? (Michael Steele/Getty Images)
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O melhor jogador da Copa até o momento, uma péssima noticia ao Brasil Priorize VEJA no Google

Se considerarmos apenas o que aconteceu dentro de campo até agora, o nome que mais aparece como candidato a melhor jogador da Copa é Lionel Messi. O argentino começou o torneio em altíssimo nível e assumiu a liderança inicial da corrida pela Chuteira de Ouro após marcar três gols na estreia da Argentina contra a Argélia. Além dos gols, segue sendo o centro criativo da equipe campeã mundial, algo que costuma pesar muito na escolha do melhor jogador do torneio.

Logo atrás dele, Kylian Mbappé. O francês fez dois gols na estreia contra Senegal e continua sendo apontado por analistas e rankings internacionais como o principal craque em atividade do Mundial. Antes mesmo da Copa começar, ele liderava diversas listas dos melhores jogadores do torneio.

Outros nomes que vêm chamando atenção são:

  • Joshua Kimmich, líder em passes decisivos da competição até aqui.
  • Harry Kane, que vive grande fase e aparece entre os favoritos aos prêmios individuais.
  • Lamine Yamal, considerado por muitos o talento mais impactante da nova geração.
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O ChatGPT aponta o seguinte ranking, até este momento, dos melhores em campo – sem nenhum brasileiro entre os cinco:

Siga
  1. Lionel Messi
  2. Kylian Mbappé
  3. Harry Kane
  4. Lamine Yamal
  5. Joshua Kimmich
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