O melhor jogador da Copa até o momento, uma péssima noticia ao Brasil

Se considerarmos apenas o que aconteceu dentro de campo até agora, o nome que mais aparece como candidato a melhor jogador da Copa é Lionel Messi. O argentino começou o torneio em altíssimo nível e assumiu a liderança inicial da corrida pela Chuteira de Ouro após marcar três gols na estreia da Argentina contra a Argélia. Além dos gols, segue sendo o centro criativo da equipe campeã mundial, algo que costuma pesar muito na escolha do melhor jogador do torneio.

Logo atrás dele, Kylian Mbappé. O francês fez dois gols na estreia contra Senegal e continua sendo apontado por analistas e rankings internacionais como o principal craque em atividade do Mundial. Antes mesmo da Copa começar, ele liderava diversas listas dos melhores jogadores do torneio.

Outros nomes que vêm chamando atenção são:

Joshua Kimmich , líder em passes decisivos da competição até aqui.

, líder em passes decisivos da competição até aqui. Harry Kane , que vive grande fase e aparece entre os favoritos aos prêmios individuais.

, que vive grande fase e aparece entre os favoritos aos prêmios individuais. Lamine Yamal, considerado por muitos o talento mais impactante da nova geração.

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O ChatGPT aponta o seguinte ranking, até este momento, dos melhores em campo – sem nenhum brasileiro entre os cinco:

Lionel Messi Kylian Mbappé Harry Kane Lamine Yamal Joshua Kimmich

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