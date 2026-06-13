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Esporte

O luxo no camarote de Virginia na estreia do Brasil na Copa do Mundo

Influenciadora assistiu ao jogo da Seleção Brasileira contra o Marrocos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 21h18 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h52
Mulher loira de boné amarelo do Brasil e blusa amarela brilhante, olhando para trás com um sorriso, em um camarote de estádio de futebol lotado
Virginia no camarote do MetLife Stadium, na Copa do Mundo (Instagram/Reprodução)
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O luxo no camarote de Virginia na estreia do Brasil na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Virginia Fonseca foi uma das personalidades que acompanharam de perto a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, neste sábado, 13. Diferentemente de outros famosos presentes no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a influenciadora assistiu ao jogo contra o Marrocos em um dos camarotes da arena, com vista privilegiada para o gramado e acesso a um serviço de buffet de luxo.

Sala de estar com sofá bege, duas pinturas de jogadores de futebol americano na parede, e uma TV exibindo RedZone acima de um balcão de madeira com petiscos e bebidas
Camarote no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), palco da final da Copa do Mundo (./Divulgação)

Palco da final do Mundial, o estádio nos Estados Unidos conta com mais de 200 camarotes distribuídos em diferentes níveis, além de suítes e lounges VIP. O conforto, porém, tem seu preço. De acordo com a plataforma de venda de ingressos, alguns espaços podem custar mais de 1 milhão de reais em grandes eventos.

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Como costuma fazer nas redes sociais, Virginia registrou cada momento  da experiência. A influenciadora mostrou a chegada ao estádio, exibindo os pratos servidos no camarote, e compartilhou sua reação ao gol do ex-namorado, Vini Jr., que garantiu o empate da Seleção Brasileira diante do Marrocos.

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Mulher loira de boné e blusa amarela com BRASIL escrito, posa em camarote de estádio de futebol lotado. À esquerda, um buffet com comida e uma mulher de camisa verde e calça jeans.
Virginia em camarote VIP na estreia do Brasil na Copa do Mundo (Instagram/Reprodução)
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Copa do Mundo 2026
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Virginia Fonseca
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