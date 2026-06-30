O lucro milionário de David Beckham durante as pausas da Copa

David Beckham, 51, encontrou um negócio e tanto nas polêmicas pausas para hidratação da Copa do Mundo. As interrupções obrigatórias adotadas pela Fifa aumentaram a quantidade de intervalos comerciais nas transmissões de TV e fizeram o ex-jogador faturar cerca de 25 milhões de dólares, o equivalente a 129 milhões de reais, com publicidade nos Estados Unidos.

Ao menos oito marcas têm usado o rosto do britânico nas peças exibidas ao público americano durante o Mundial. O interesse não é exatamente novo: Beckham é um dos garotos-propaganda mais bem-sucedidos do futebol, com contratos de longa data com empresas como a Adidas, da qual tem acordo vitalício.

Dono do Inter Miami, time de Lionel Messi, o ex-astro de Manchester United, Real Madrid e LA Galaxy se tornou oficialmente bilionário neste ano, segundo a Forbes. Sua fortuna é estimada em 1,185 bilhão de libras, cerca de 8,15 bilhões de reais.

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