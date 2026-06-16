O louco que não para de atirar na Fifa e nos americanos

O técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa, voltou a incomodar a organização do torneio nessa segunda-feira, 15, durante a estreia na Copa do Mundo de 2026.

Desta vez, foi questionado sobre o motivo pelo qual não olha para as fotos oficiais. “Não tenho que dar nenhuma explicação. Tiraram a foto daquele jeito. Eu não sou modelo”, declarou.

A pergunta foi feita durante coletiva de imprensa, depois do empate por 1 a 1 contra a Arábia Saudita, e incomodou o treinador. “Há um limite para o que precisamos explicar. Se alguém usa óculos, por que usa óculos?”, continuou.

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Com passagens por outras seleções e clubes europeus, o argentino ganhou o apelido de “El loco Bielsa” pela sua franqueza e jeito único de lidar com algumas situações.

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‘Mentiras’

Bielsa também havia protestado contra as condições dos gramados nos estádios americanos, durante a Copa América de 2024.

“Todas as mentiras que disseram aqui… e fazem conferência de imprensa para dizer que não, que os campos estão perfeitos. E você vê que as emendas não fecham. Não, os campos de treinamento não estão perfeitos”, disse.

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A declaração ocorreu após a derrota do Uruguai para a Colômbia, por 1 a 0, na semifinal. Um levantamento feito pelo Portal GE, em 2023, apontava que metade dos campos precisaria passar por algum tipo de alteração para receber a Copa do Mundo.

“São todos erros sabidos. Os norte-americanos não te dizem: ‘te dou um campo perfeito’. Te dizem: ‘te dou um campo instalado há três dias, ou há X quantidade de dias, e as emendas não fecham’”, reforçou.