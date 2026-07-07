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Esporte

O jogador que ultrapassa Lionel Messi nos interesses de pesquisa da Copa

Argentina consegue virada no fim, vence Egito e vai às quartas da Copa

Por Giovanna Fraguito 7 jul 2026, 15h25
Lionel Messi, camisa 10 da Argentina, celebra um gol com os braços erguidos e punhos cerrados, sorrindo no campo de futebol. Ele veste uniforme branco e azul-celeste, com shorts brancos e chuteiras claras. Ao fundo, pessoas borradas e uma parede azul com estrelas douradas
Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Thomas COEX/AFP)
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O jogador que ultrapassa Lionel Messi nos interesses de pesquisa da Copa Priorize VEJA no Google

O português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi chegaram à sexta participação em Copas do Mundo liderando o interesse dos brasileiros nas buscas online. Dados do Google Trends mostram que os dois veteranos concentraram o maior volume de pesquisas no país no último mês, em comparação com jogadores das cinco seleções estrangeiras mais bem posicionadas no ranking da Fifa.

Na série histórica do Google, desde 2004, CR7 ganha do argentino. Ele possui 33 por cento mais buscas do que Messi. Entre as principais perguntas estão: “Qual a idade?”; e “Quantos gols tem em Copas?”.

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