O jogador que ultrapassa Lionel Messi nos interesses de pesquisa da Copa

O português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi chegaram à sexta participação em Copas do Mundo liderando o interesse dos brasileiros nas buscas online. Dados do Google Trends mostram que os dois veteranos concentraram o maior volume de pesquisas no país no último mês, em comparação com jogadores das cinco seleções estrangeiras mais bem posicionadas no ranking da Fifa.

Na série histórica do Google, desde 2004, CR7 ganha do argentino. Ele possui 33 por cento mais buscas do que Messi. Entre as principais perguntas estão: “Qual a idade?”; e “Quantos gols tem em Copas?”.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente