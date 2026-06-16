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Esporte

O jogador irritado que distribui ‘foras’ em entrevistas na Copa

‘Já falei dez vezes, não é meu trabalho ficar falando’, disparou Diomandé, atacante da Costa do Marfim

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 19h57
Jovem jogador de futebol negro, com tranças, sorri e cerra o punho esquerdo, vestindo camisa laranja com estampa e número 11
Yan Diomandé -  (Twitter/Reprodução)
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Chame Diomandé para jogar bola, não para conversar. O atacante Yan Diomandé não gostou de aturar a sequência de entrevistas após ser eleito o melhor jogador da vitória por 1 a 0 da Costa do Marfim contra o Equador na rodada inicial do Grupo E da Copa do Mundo, no domingo, 14. “Eu já falei dez vezes… Não é meu trabalho ficar falando”, disparou ele, no estádio da Filadélfia.

E não parou por aí. Quando um jornalista o identificou incorretamente como o autor do gol da vitória marfinense, ele voltou a se irritar: “Eu não marquei hoje. Eu dedico este troféu à minha mãe, porque tem sido difícil para mim. Ela passou por cirurgia há um mês, o final de temporada foi difícil. Graças a esse jogo, eu posso dedicar este troféu a ela, que está no hospital agora. Eu amo você, mãe”, disse, em tom um tanto emotivo.

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