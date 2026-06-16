O jogador irritado que distribui ‘foras’ em entrevistas na Copa

Chame Diomandé para jogar bola, não para conversar. O atacante Yan Diomandé não gostou de aturar a sequência de entrevistas após ser eleito o melhor jogador da vitória por 1 a 0 da Costa do Marfim contra o Equador na rodada inicial do Grupo E da Copa do Mundo, no domingo, 14. “Eu já falei dez vezes… Não é meu trabalho ficar falando”, disparou ele, no estádio da Filadélfia.

E não parou por aí. Quando um jornalista o identificou incorretamente como o autor do gol da vitória marfinense, ele voltou a se irritar: “Eu não marquei hoje. Eu dedico este troféu à minha mãe, porque tem sido difícil para mim. Ela passou por cirurgia há um mês, o final de temporada foi difícil. Graças a esse jogo, eu posso dedicar este troféu a ela, que está no hospital agora. Eu amo você, mãe”, disse, em tom um tanto emotivo.

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