O jogador da seleção brasileira que mais ganhou seguidores após vitória contra o Haiti

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A vitória da seleção brasileira sobre o Haiti impulsionou a popularidade de Endrick. O jovem atacante de 19 anos, que estreou na Copa e teve um gol anulado, disparou nas redes sociais, superando Neymar e Vini Jr. em ganhos de seguidores após o jogo e nos últimos 15 dias. Descubra os detalhes desse fenômeno digital.

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A vitória contra o Haiti garantiu três pontos para o Brasil na classificação do grupo C, mas também mais seguidores para os jogadores da seleção. No topo da lista de quem ganhou mais fãs nas redes sociais está Endrick.

Após não entrar na estreia contra Marrocos, Endrick foi nome pedido por muitos torcedores para jogar na segunda partida. O jogador de 19 anos entrou no segundo tempo, marcando sua estreia em Copas do Mundo. O atacante chegou a marcar um gol após passe de Rayan, mas o lance foi anulado por impedimento.

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Nas redes sociais, recebeu apoio em forma de seguidores. Foram 1,2 milhão de seguidores novos no Instagram do jogador desde sexta, 19, quando aconteceu o jogo. Ele fica à frente de Neymar com 260.000 e Vinícius Jr. que recebe 130.000 seguidores desde então. Os números foram divulgados pela coluna de Lauro Jardim, do O Globo.

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Endrick também lidera a “corrida de seguidores” nos últimos quinze dias, com 2,7 milhões de seguidores novos no total, superando os novos 1,8 milhão de Neymar, 550.000 de Raphinha, 450.000 de Paquetá e 437.000 de Vini Jr.