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Esporte

O jogador da seleção brasileira que mais ganhou seguidores após vitória contra o Haiti

Equipe de Carlo Ancelotti venceu o adversário por 3 a 0 na última sexta, 19

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h45
Vinte e dois jogadores de futebol, metade vestindo uniformes azuis e a outra metade uniformes roxos, posam para uma foto em campo gramado de um estádio lotado com torcedores de amarelo
Seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Al Bello/Getty Images)
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O jogador da seleção brasileira que mais ganhou seguidores após vitória contra o Haiti Priorize VEJA no Google

A vitória contra o Haiti garantiu três pontos para o Brasil na classificação do grupo C, mas também mais seguidores para os jogadores da seleção. No topo da lista de quem ganhou mais fãs nas redes sociais está Endrick. 

Após não entrar na estreia contra Marrocos, Endrick foi nome pedido por muitos torcedores para jogar na segunda partida. O jogador de 19 anos entrou no segundo tempo, marcando sua estreia em Copas do Mundo. O atacante chegou a marcar um gol após passe de Rayan, mas o lance foi anulado por impedimento.

Um homem e uma mulher sorridentes seguram um cartaz que diz Ancelotti, coloca o Endrick pra jogar, em um evento da FIFA World Cup 2026
Torcedores do Brasil pedem por Endrick no jogo contra o Haiti (Fábio Altman/Arquivo pessoal)
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Nas redes sociais, recebeu apoio em forma de seguidores. Foram 1,2 milhão de seguidores novos no Instagram do jogador desde sexta, 19, quando aconteceu o jogo. Ele fica à frente de Neymar com 260.000 e Vinícius Jr. que recebe 130.000 seguidores desde então. Os números foram divulgados pela coluna de Lauro Jardim, do O Globo

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Endrick também lidera a “corrida de seguidores” nos últimos quinze dias, com 2,7 milhões de seguidores novos no total, superando os novos 1,8 milhão de Neymar, 550.000 de Raphinha, 450.000 de Paquetá e 437.000 de Vini Jr.

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