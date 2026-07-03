O jocoso entrosamento de Haaland com Vini Jr. antes de duelo na Copa

Antes de a bola rolar, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o clima entre as estrelas de Brasil e Noruega é de amizade. Na noite desta quinta-feira, 2, Haaland e Vini Jr. interagiram nas redes sociais a partir de um meme criado com a imagem dos dois. Uma página do Instagram fez um vídeo utilizando a icônica cena do filme As Branquelas com a trilha sonora A Thousand Miles, de Vanessa Carlton. Na publicação, o rosto de Vini substituiu Terry Crews e Haaland era Marlon Wayans como Tiffany Wilson.

“Precisamos recriar isso”, brincou o jogador do Manchester City em um comentário em que marca o brasileiro. Vini Jr. entrou na onda e respondeu ao comentário do norueguês apenas com um entusiasmado “HAHAHAHAHAHAHAH”.

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