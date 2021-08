O instante olímpico pelos olhos do fotógrafo Jonne Roriz

Houve um par de olhos para o Brasil saber que acontecia na Olimpíada de Tóquio: os do fotógrafo Jonne Roriz, do COB. Nos sites e nas redes sociais, suas fotos se espalharam com rapidez, desde a abertura dos Jogos, em 23 de julho, até as derradeiras disputas. Nos estádios, nos ginásios, na água ou na areia, Roriz tem o dom de, simultaneamente, oferecer a composição poeticamente perfeita associada ao “instante certo”, como definiu o francês Henri Cartier-Bresson. Algumas de suas imagens da Olimpíada de 2021 viraram clássicos instantâneos: o peixe a acompanhar Ana Marcela Cunha na maratona aquática; Ítalo Ferreira na crista da onda; as atletas mortas de cansaço na pista. Lá na frente, quando for preciso revisitar o torneio, o trabalho de Roriz será o melhor atalho.

1/15 Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos (Jonne Roriz/COB) 2/15 A judoca Maya Aguiar na disputa por equipes - (Jonne Roriz/COB) 3/15 Final dos 800m feminino - (Jonne Roriz/COB) 4/15 A atleta Ana Marcela Cunha vencedora da prova de maratonas aquáticas - (Jonne Roriz/COB) 5/15 O atleta Darlan Romani na prova do arremesso de peso - (Jonne Roriz/COB) 6/15 Final dos 400m no Olympic Stadium - (Jonne Roriz/COB) 7/15 Mathieu van der Poel, da equipe holandesa, cai na prova de cross-country - (Jonne Roriz/COB) 8/15 Bruno Fratus na final dos 50m livre - (Jonne Roriz/COB) 9/15 Atleta nas semi-finais do salto ornamental - (Jonne Roriz/COB) 10/15 Caeleb Dressel, dos EUA, na final dos 50m livre - (Jonne Roriz/COB) 11/15 Martine Grael e Kahena Kunze conquistam o ouro na classe 49er FX da vela - (Jonne Roriz/COB) 12/15 A atleta brasileira Nathasha Rosa na disputa do levantamento de pesos - (Jonne Roriz/COB) 13/15 Ítalo Ferreira medalha de ouro na final do surf - (Jonne Roriz/COB) 14/15 A atleta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de prata na ginástica - (Jonne Roriz/COB) 15/15 Isaquias Queiroz na prova da canoagem C1 - (Jonne Roriz/COB)