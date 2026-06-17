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Esporte

O inacreditável preço do estacionamento ao lado do New Jersey New York Stadium

O valor chega a ser pornográfico, na mais inflacionada das Copas

Por Fábio Altman, de Nova Jersey 17 jun 2026, 18h25
EAST RUTHERFORD, NJ - FEBRUARY 02: Metlife Stadium is seen from above during the half of Super Bowl XLVIII between the Seattle Seahawks and the Denver Broncos on February 2, 2014 in East Rutherford, New Jersey. More than 80,000 fans were expected to fill the stadium for the first Super Bowl to be played in an outdoor stadium in a cold weather city. The view is seen from a Customs and Border Protection helicopter operated by the Office of Air and Marine, which provided air support for law enforcement on the ground around the stadium. (Photo by John Moore/Getty Images)
O estádio que foi palco da estreia do Brasil: preços na lua (John Moore/Getty Images)
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Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo estão os olhos da cara. Um bilhete para Espanha e Arábia Saudita está sendo oferecido, em grupos de ofertas de tíquetes – sem ágio do cambista – por 1 100 dólares. Brasil e Escócia, 2 100 dólares. Brasil e Haiti, de 1 400 a 1900 dólares. É muito dinheiro, mas ok, que conseguiu guardar uns dólares e pode pagar, certamente ficará feliz.

Os preços estão todos inflacionados. Um bilhete de trem entre a Penn Station, em Manhattan, e a cidadezinha de Morristown, em Nova Jersey, onde está o campo de treinamento da seleção, custa normalmente 16 dólares. Em dias de partida no New Jersey New York Stadium vai a 150 dólares. Caro à beça, mas ok, é um modo tranquilo de chegar ao destino. A multiplicação dos valores dessa travessia, convém lembrar, gerou uma crise entre a governadora de Nova Jersey e a Fifa, mas eles que se entendam.

Até aí, que exploração, haja inflação artificial. Mas sente na cadeira para saber o valor do estacionamento no shopping American Dream, contíguo ao estádio de Nova Jersey? 250 dólares – duzentos e cinquenta dólares, o equivalente a 1 280 reais. É um pesadelo. E sabe o quê? Estava lotado, tanto na partida entre Brasil e Marrocos, quanto França e Senegal.

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