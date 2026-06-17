O inacreditável preço do estacionamento ao lado do New Jersey New York Stadium

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo estão os olhos da cara. Um bilhete para Espanha e Arábia Saudita está sendo oferecido, em grupos de ofertas de tíquetes – sem ágio do cambista – por 1 100 dólares. Brasil e Escócia, 2 100 dólares. Brasil e Haiti, de 1 400 a 1900 dólares. É muito dinheiro, mas ok, que conseguiu guardar uns dólares e pode pagar, certamente ficará feliz.

Os preços estão todos inflacionados. Um bilhete de trem entre a Penn Station, em Manhattan, e a cidadezinha de Morristown, em Nova Jersey, onde está o campo de treinamento da seleção, custa normalmente 16 dólares. Em dias de partida no New Jersey New York Stadium vai a 150 dólares. Caro à beça, mas ok, é um modo tranquilo de chegar ao destino. A multiplicação dos valores dessa travessia, convém lembrar, gerou uma crise entre a governadora de Nova Jersey e a Fifa, mas eles que se entendam.

Até aí, que exploração, haja inflação artificial. Mas sente na cadeira para saber o valor do estacionamento no shopping American Dream, contíguo ao estádio de Nova Jersey? 250 dólares – duzentos e cinquenta dólares, o equivalente a 1 280 reais. É um pesadelo. E sabe o quê? Estava lotado, tanto na partida entre Brasil e Marrocos, quanto França e Senegal.