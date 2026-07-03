O horário do jogo Brasil x Noruega pode mudar? Entenda o motivo

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O jogo do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo pode ter seu horário alterado. A mudança seria para evitar coincidência com a partida entre Inglaterra e México, que deve ser antecipada devido às fortes chuvas no México. Saiba todos os detalhes e os novos horários prováveis.

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O jogo entre Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo no estádio de Nova York e Nova Jersey pode mudar de horário. Um dos motivos seria a mudança do horário de outra partida, Inglaterra x México, no estádio Azteca, devido às condições climáticas na Cidade do México, no horário previsto para a partida.

Brasil e Noruega têm encontro marcado para às 17h (horário de Brasília), do domingo, 5. No mesmo dia, Inglaterra e México se enfrentariam às 21h. A previsão do tempo, porém, indica fortes chuvas e tempestades para o horário do jogo na capital mexicana.

Seguindo as regras da Fifa para a Copa do Mundo, um jogo será paralisado por no mínimo 30 minutos, em caso de raios a 13km ou menos do estádio. A entidade tem o direito de “cancelar, remarcar ou realocar” as partidas de maneira unilateral.

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O jornal inglês BBC aponta que Inglaterra x México deve ser remarcado para 12h (10h no horário local), seis horas antes do previsto. A Fifa ainda não confirmou a troca.

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Caso seja confirmada, a tendência é de mudança no horário do jogo Brasil x Noruega para às 18h para não haver partidas de mata-mata simultâneas, segundo a ESPN. Ambos jogos válidos pelas oitavas de final, poderiam acontecer ao mesmo tempo em caso de prorrogação ou pênaltis, somado a mais algum atraso devido às condições climáticas.

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