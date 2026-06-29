O herói invisível do Brasil que igualou marca de Zico e Tostão na Copa do Mundo
Bruno Guimarães assume liderança de assistências no Mundial com passe decisivo na vitória sobre o Japão
Na vitória brasileira de virada por 2 a 1 sobre o Japão, o gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos garantiu a classificação para as oitavas de final, mas também a liderança de assistências na Copa do Mundo para Bruno Guimarães. O meio-campista chegou a quatro passes para gol em um mesmo Mundial, igualando número de Zico e Tostão.
O jogador do Newcastle é o primeiro brasileiro desde 1982 a dar quatro assistências em Copa, quando Zico fez o mesmo. Antes dele, Tostão também tinha chegado à marca na campanha do tricampeonato em 1970. No mesmo ano, Pelé chegou ao recorde de um brasileiro no torneio, com seis assistências no total.
No empate em 1 a 1 com Marrocos na estreia, Bruno encontrou Vinícius Jr. pelo lado esquerdo da área. O atacante puxou para dentro e chutou aberto por cima de Bono para garantir o empate da pentacampeã.
Contra a Escócia, na terceira rodada da fase de grupos, Bruno serviu aos companheiros duas vezes na vitória por 3 a 0. Mais uma vez, deu passe para o gol de Vinícius Jr., mas desta vez um cruzamento para a finalização de cabeça do atacante. Em uma bela jogada, Guimarães driblou os defensores escoceses e só tocou para Matheus Cunha tocar livre para o fundo do gol.
Na vitória sobre o Japão por 2 a 1, Bruno exibiu categoria e frieza mais uma vez com um passe entre os marcadores para Martinelli, nos acréscimos do segundo tempo. O atacante chutou, o goleiro Suzuki ainda tocou na bola, que também bateu na trave antes de morrer no fundo do gol e garantir a virada, a vitória e a classificação brasileira.
Neste Mundial, Guimarães é líder no quesito, à frente de Michael Olise, da França, e Alexander Isak, da Suécia, com três assistências cada.
Confira a lista de brasileiros com mais assistências em uma Copa do Mundo
- Pelé (1970) – 6 assistências
- Tostão (1970), Zico (1982) e Bruno Guimarães (2026) – 4
- Rivelino (1970), Ronaldo Nazário (1998), Ronaldinho (2002) e Kaká (2010) – 3
- Cafú (2006) e Vinícius Júnior (2022) – 2
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