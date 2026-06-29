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Esporte

O herói invisível do Brasil que igualou marca de Zico e Tostão na Copa do Mundo

Bruno Guimarães assume liderança de assistências no Mundial com passe decisivo na vitória sobre o Japão

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 19h01
Jogador de futebol brasileiro comemorando um gol, vestindo camisa amarela e azul, braços flexionados e punhos cerrados, boca aberta em grito de alegria, em um estádio com torcedores ao fundo
Bruno Guimarães, principal garçom da seleção brasileira na Copa do Mundo (Alex Slitz/Getty Images)
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O herói invisível do Brasil que igualou marca de Zico e Tostão na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Na vitória brasileira de virada por 2 a 1 sobre o Japão, o gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos garantiu a classificação para as oitavas de final, mas também a liderança de assistências na Copa do Mundo para Bruno Guimarães. O meio-campista chegou a quatro passes para gol em um mesmo Mundial, igualando número de Zico e Tostão. 

O jogador do Newcastle é o primeiro brasileiro desde 1982 a dar quatro assistências em Copa, quando Zico fez o mesmo. Antes dele, Tostão também tinha chegado à marca na campanha do tricampeonato em 1970. No mesmo ano, Pelé chegou ao recorde de um brasileiro no torneio, com seis assistências no total.

No empate em 1 a 1 com Marrocos na estreia, Bruno encontrou Vinícius Jr. pelo lado esquerdo da área. O atacante puxou para dentro e chutou aberto por cima de Bono para garantir o empate da pentacampeã.

Contra a Escócia, na terceira rodada da fase de grupos, Bruno serviu aos companheiros duas vezes na vitória por 3 a 0. Mais uma vez, deu passe para o gol de Vinícius Jr., mas desta vez um cruzamento para a finalização de cabeça do atacante. Em uma bela jogada, Guimarães driblou os defensores escoceses e só tocou para Matheus Cunha tocar livre para o fundo do gol.

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Três jogadores de futebol brasileiros em campo, vestindo uniformes amarelos e brancos. Um jogador ajoelhado amarra a chuteira rosa de outro, que sorri. O terceiro jogador, de costas, observa a cena. A arquibancada lotada de torcedores amarelos e um letreiro vermelho com FIFA e zon ao fundo completam o cenário
Matheus Cunha agradeceu passe de Bruno Guimarães na vitória sobre a Escócia (Hannah Peters - FIFA/FIFA/Getty Images)

Na vitória sobre o Japão por 2 a 1, Bruno exibiu categoria e frieza mais uma vez com um passe entre os marcadores para Martinelli, nos acréscimos do segundo tempo. O atacante chutou, o goleiro Suzuki ainda tocou na bola, que também bateu na trave antes de morrer no fundo do gol e garantir a virada, a vitória e a classificação brasileira.

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Neste Mundial, Guimarães é líder no quesito, à frente de Michael Olise, da França, e Alexander Isak, da Suécia, com três assistências cada.

Confira a lista de brasileiros com mais assistências em uma Copa do Mundo

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  1. Pelé (1970) – 6 assistências
  2. Tostão (1970), Zico (1982) e Bruno Guimarães (2026) – 4
  3. Rivelino (1970), Ronaldo Nazário (1998), Ronaldinho (2002) e Kaká (2010) – 3
  4. Cafú (2006) e Vinícius Júnior (2022) – 2
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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