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Esporte

O ‘guru das Copas’ que teve reputação abalada após erro duplo no Mundial

Economista afirmou que Brasil seria eliminado e Holanda, campeã

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h21 | Atualizado em 30 jun 2026, 11h22
Homem de meia-idade, cabelos castanhos curtos, óculos pretos, terno escuro e gravata azul clara, sorrindo levemente para a câmera, em um escritório com janelas ao fundo
Joachim Klement, o 'guru das Copas' (Redes sociais/Reprodução)
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Conhecido por análises estatísticas sobre Copas do Mundo, o economista alemão Joachim Klement atravessa o momento de maior desgaste de sua imagem no cenário esportivo após uma sequência de previsões que não se confirmaram na edição de 2026.

Apontado como “guru das Copas” por acertos nos três Mundiais anteriores, Klement construiu reputação a partir de métodos baseados em modelos estatísticos empregados no mercado financeiro para estimar o desempenho das seleções. O trabalho passou a circular com frequência durante os torneios, sobretudo em projeções de favoritos e possíveis surpresas.

Na Copa de 2026, porém, duas apostas centrais do economista foram revertidas em campo. Ele indicava a derrota do Brasil em um confronto específico do mata-mata e apontava a Holanda, que foi eliminada da competição pelo Marrocos, como uma das principais candidatas ao título. Segundo o alemão, o país passaria por França e Espanha até chegar à final derrotando Portugal. O cenário se desfez com a classificação brasileira e a queda da seleção europeia antes das fases decisivas.

Após a vitória do Brasil sobre o Japão, Neymar alfinetou o economista; “Sr. Joachim Klement… favor tentar na próxima Copa”, escreveu o camisa 10 da seleção brasileira em uma publicação no X. Mas a provocação não parou por aí. Após a eliminação da Holanda, ele voltou às redes. “Errou de novo”, publicou, entre risos.

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