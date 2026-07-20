O gosto amargo para Globo no ranking dos jogos de maior audiência da CazéTV
Copa chegou ao fim neste domingo, 19
Foi marcado um pico de 20,9 milhões de dispositivos conectados na final entre Espanha x Argentina na CazéTV, neste domingo, 19. Trata-se, portanto, da terceira maior live da história do YouTube no mundo.
O Top 3 da Copa não tem jogos do Brasil.
- França x Espanha – 24,2 milhões
- Noruega x Inglaterra – 21,1 milhões
- Espanha x Argentina – 20,9 milhões
O que mais chama a atenção é que, tirando a final, foram jogos que a emissora teve exclusividade na Copa, sem Globo ou SBT do outro lado. Ou seja, esses recordes dados de bandeja para a concorrência mostram como a decisão da Globo de abrir mão da exclusividade abriu brechas para o crescimento da CazéTV.
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EM UM SÓ LUGAR