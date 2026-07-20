O gosto amargo para Globo no ranking dos jogos de maior audiência da CazéTV

Foi marcado um pico de 20,9 milhões de dispositivos conectados na final entre Espanha x Argentina na CazéTV, neste domingo, 19. Trata-se, portanto, da terceira maior live da história do YouTube no mundo.

O Top 3 da Copa não tem jogos do Brasil.

França x Espanha – 24,2 milhões Noruega x Inglaterra – 21,1 milhões Espanha x Argentina – 20,9 milhões

O que mais chama a atenção é que, tirando a final, foram jogos que a emissora teve exclusividade na Copa, sem Globo ou SBT do outro lado. Ou seja, esses recordes dados de bandeja para a concorrência mostram como a decisão da Globo de abrir mão da exclusividade abriu brechas para o crescimento da CazéTV.

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