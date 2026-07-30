O gesto que levou à expulsão de jogador do Vitória contra o Palmeiras

O jogo entre Palmeiras e Vitória pela 21ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira, 29, foi recheado de gols e polêmicas. A partida acabou 4 a 0 para o clube paulista, mas o que chamou a atenção foram os dois jogadores do time baiano expulsos em menos de três minutos. O primeiro, o zagueiro Cacá, foi para o vestiário mais cedo por causa de uma entrada dura e o segundo, o defensor Luan Cândido, recebeu cartão vermelho por um gesto. Entenda como o confronto chegou a esse ponto.

O primeiro tempo no Barradão foi bastante disputado, porém as reclamações mais efusivas à arbitragem começaram a partir de um lance aos 25 minutos. Em uma disputa entre Maurício, do alviverde, e Cacá, o atacante deu uma cotovelada na cara do jogador rubro-negro, que ficou sangrando. Os atletas do Vitória pediram a expulsão do palmeirense, no entanto o árbitro Alex Gomes Stéfano mostrou apenas o cartão amarelo e o VAR, comandado por Marco Aurélio Fazekas, não o chamou para revisão.

Na parte final da primeira etapa, Cacá tentou desarmar John Arias com um carrinho, mas acertou somente a perna do adversário. O árbitro de vídeo chamou Stéfano, ele reviu o lance e expulsou o zagueiro. A decisão revoltou os jogadores do Vitória e Luan Cândido passou a fazer um gesto de “roubo” com suas mãos. O VAR chamou novamente o juíz para ver o movimento feito pelo jogador do Vitória. Ele foi ao monitor e, logo em seguida, deu um cartão vermelho para o defensor.

Com dois a menos, o Vitória teve muitas dificuldades durante a partida. Ainda no primeiro tempo, Maurício, o pivô da confusão, abriu o placar. O perfil oficial do clube baiano no X, após o gol, reclamou: “Gol de quem deveria ter sido expulso. Parabéns aos envolvidos.”. Minutos depois, Fabiano marcou contra, deixando o alviverde com uma vantagem de 2 a 0.

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No segundo tempo, o Palmeiras pressionou e fez mais dois com Arias, aos 70 minutos, e Ramón Sosa, aos 84, fechando a partida em 4 a 0. Com essa vitória, o time paulista abriu oito pontos do vice-líder Flamengo na tabela.