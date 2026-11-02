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Esporte

O gesto de Kimi Antonelli a Ayrton Senna antes de conquistar título na F1

Piloto se tornou o mais jovem campeão mundial da categoria

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 12h10
Piloto de Fórmula 1 George Russell, usando boné e macacão preto com detalhes em azul-petróleo, beija um troféu prateado com base verde, em frente a um painel verde com logos brancos da Heineken e estrelas vermelhas
Kimi Antonelli no pódio após conquistar título na Fórmula 1 (Luca Martini/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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O gesto de Kimi Antonelli a Ayrton Senna antes de conquistar título na F1 Priorize VEJA no Google

Quase um ano antes de se tornar o mais jovem campeão mundial da Fórmula 1, após o GP do México, neste domingo, 1º, Kimi Antonelli visitou o túmulo de Ayrton Senna (1960-1994), no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, para prestar uma homenagem ao ídolo brasileiro. O piloto da Mercedes esteve no local durante a semana do GP de São Paulo, em 5 de novembro de 2025, e compartilhou registros da visita nas redes sociais.

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A homenagem ganha um significado especial diante da trajetória de Antonelli na categoria. Aos 20 anos, ele conquistou seu primeiro título mundial correndo com o número 12, uma referência a Senna. De acordo com a tradição no F1, o campeão tem o direito de usar o número 1 na temporada seguinte. O italiano, no entanto, manifestou a intenção de manter a numeração atual para preservar a homenagem ao brasileiro, durante uma entrevista antes de conquistar o título. “Primeiro, preciso fazer meu trabalho no México. Mas acho que, quando isso estiver resolvido, continuarei correndo com o número 12”, disse a um jornal suíço.

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Jovem de boné azul e camisa amarela agachado em um gramado, observando um memorial com flores coloridas, fotos e uma placa de bronze.
Kimi Antonelli visita túmulo de Ayrton Senna (Instagram/Reprodução)
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