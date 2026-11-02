O gesto de Kimi Antonelli a Ayrton Senna antes de conquistar título na F1

Quase um ano antes de se tornar o mais jovem campeão mundial da Fórmula 1, após o GP do México, neste domingo, 1º, Kimi Antonelli visitou o túmulo de Ayrton Senna (1960-1994), no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, para prestar uma homenagem ao ídolo brasileiro. O piloto da Mercedes esteve no local durante a semana do GP de São Paulo, em 5 de novembro de 2025, e compartilhou registros da visita nas redes sociais.

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A homenagem ganha um significado especial diante da trajetória de Antonelli na categoria. Aos 20 anos, ele conquistou seu primeiro título mundial correndo com o número 12, uma referência a Senna. De acordo com a tradição no F1, o campeão tem o direito de usar o número 1 na temporada seguinte. O italiano, no entanto, manifestou a intenção de manter a numeração atual para preservar a homenagem ao brasileiro, durante uma entrevista antes de conquistar o título. “Primeiro, preciso fazer meu trabalho no México. Mas acho que, quando isso estiver resolvido, continuarei correndo com o número 12”, disse a um jornal suíço.

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