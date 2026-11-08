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Esporte

O feito marcante celebrado por Hamilton no GP de SP da Formula 1

Pentacampeão é o segundo piloto a atingir a marca em toda a história da categoria

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 18h07
Carro de Fórmula 1 vermelho e branco, com piloto usando capacete amarelo, em uma curva acentuada de pista cinza. À direita, a zebra da pista tem listras amarelas, azuis e verdes, cores da bandeira brasileira
Formula 1: Lewis Hamilton chegou à à marca de 400ª corridas durante o GP de São Paulo, em Interlagos (Rudy Carezzevoli/Getty Images)
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O heptacampeão Lewis Hamilton completou a sua 400ª corrida na Formula 1 neste domingo, 8, no Grande Prêmio de São Paulo, tornando-se o segundo piloto na história a atingir a marca — depois do recordista Fernando Alonso.

Punido pela troca de peças do carro, Hamilton largou da 20ª colocação, e encerrou a prova em nono lugar, depois de ultrapassar onze carros na largada. “tivemos uma ótima largada, é uma pena que tenhamos tido dificuldades para encontrar a temperatura ideal dos pneus. Depois das primeiras voltas, os pneus traseiros começaram a perder aderência e não conseguiremos continuar progredindo”, explicou ele a jornalistas após a corrida.

Cidadão honorário do país, o piloto da Ferrari usou um capacete verde e amarelo com referências especiais à marca quaternária: na parte superior, o número 400 aparecia em destaque, enquanto os dizeres “Melbourne 2007 – São Paulo 2026” aparecem na lateral, relembrando sua estreia no Circuito de Albert Park, na Austrália.

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