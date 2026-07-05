O feito de Vini Jr que desbanca Anitta e faz Top-4 só de atletas no Brasil

A Copa do Mundo, inegavelmente, tem potencializado o perfil da maioria dos jogadores que disputam a competição, e o reflexo imediato disso está nas redes sociais. Um exemplo disso é que Vini Jr ganhou mais de 3 milhões de seguidores desde que a principal competição do mundo começou, chegou a 62 milhões e passou a cantora e empresária Anitta, com 61,3 milhões.

O que mais chama a atenção na lista de brasileiros com mais fãs no Instagram é que os 4 primeiros colocados são atletas de futebol. A lista tem Neymar em 1o, com 238 milhões, seguido por Ronaldinho Gaúcho, com 79,4 mi, o ex-lateral esquerdo da seleção e Real Madrid, Marcelo, com 67,1 mi, e Vini Jr, com os atuais 62 mi.

Apesar do forte apelo do público por músicos, influencers e personalidades da música e entretenimento, o engajamento em torno do que acontece no mundo do futebol ainda é muito forte. Outra prova disso é que desde que a Copa do Mundo começou, em 11 de junho, Neymar e Endrick estão entre os jogadores que mais ganharam seguidores entre todas as 48 seleções, com quase 5 milhões de novos fãs, ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi.

“A Copa do Mundo alavanca a audiência dos atletas de diferentes países em todo o mundo. O que se passou com Vozinha é um bom exemplo. Diferentemente do que se passa com músicos, atores e outros profissionais de entretenimento brasileiro, que tem seu publico composto quase que na totalidade por brasileiros somente, não despertando interesse global, nossos atletas defendem as principais marcas do mundo”, afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas, entre eles 10 que estão na Copa do Mundo: Diomande (Costa do Marfim), John Yeboah (Equador), Hormiga (México), Chadi Riad (Marrocos), Chris Richards (Estados Unidos), e outros cinco da seleção brasileira: Vini Jr, Endrick, Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá e Douglas Santos.

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Vini Jr já era uma estrela global, mas a Copa do Mundo amplia sua exposição para um público muito maior. “Boas atuações em um palco acompanhado por bilhões de pessoas aceleram o crescimento de sua marca pessoal e atraem interesse dentro e fora do Brasil. O aumento de seguidores é consequência direta dessa combinação entre performance esportiva e visibilidade global”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

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A liderança dos atletas no Instagram brasileiro mostra que o futebol deixou de ser apenas entretenimento para se tornar uma plataforma global de construção de marca. Grandes competições, como a Copa do Mundo, concentram atenção, emoção e narrativas em tempo real, criando um ambiente que nenhum outro segmento consegue reproduzir na mesma escala. “Vini Jr ultrapassar Anitta simboliza essa força: enquanto artistas dependem de lançamentos e campanhas, jogadores vivem ciclos constantes de alta relevância esportiva, capazes de transformar desempenho em audiência, engajamento e valor comercial quase instantaneamente”, aponta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que faz a gestão de dezenas de clubes e entidades esportivas.

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