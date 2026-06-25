O feito de Neymar na Copa de 2026 que o coloca ao lado de Pelé
Atacante estreou no Mundial, nesta quarta-feira, 24, no jogo do Brasil contra Escócia
Após quase três anos longe da seleção brasileira, Neymar voltou a vestir a camisa amarela em uma Copa do Mundo. O atacante fez sua estreia no Mundial de 2026 nesta quarta-feira, 24, na vitória do Brasil sobre a Escócia.
Neymar entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha, e não marcou na partida. Ainda assim, a participação garantiu ao craque um feito histórico: ele se tornou o segundo jogador a usar a camisa 10 da seleção em quatro edições diferentes de Copa do Mundo.
O primeiro a alcançar a marca foi Pelé, que disputou os Mundiais de 1958, 1962, 1966 e 1970, sendo campeão em três dessas edições. Neymar, por sua vez, esteve nas Copas de 2014, 2018, 2022 e agora 2026.
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