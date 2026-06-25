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Esporte

O feito de Neymar na Copa de 2026 que o coloca ao lado de Pelé

Atacante estreou no Mundial, nesta quarta-feira, 24, no jogo do Brasil contra Escócia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h40
Duas imagens lado a lado: à esquerda, Pelé sorrindo, sem camisa, sendo carregado por torcedores em um estádio lotado; à direita, Neymar de perfil, em campo, com a camisa amarela da seleção brasileira e as mãos erguidas
Pelé na Copa de 1970 e Neymar no Mundial de 2026 (Alessandro Sabattini/Megan Briggs/Getty Images)
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O feito de Neymar na Copa de 2026 que o coloca ao lado de Pelé Priorize VEJA no Google

Após quase três anos longe da seleção brasileira, Neymar voltou a vestir a camisa amarela em uma Copa do Mundo. O atacante fez sua estreia no Mundial de 2026 nesta quarta-feira, 24, na vitória do Brasil sobre a Escócia.

Neymar entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha, e não marcou na partida. Ainda assim, a participação garantiu ao craque um feito histórico: ele se tornou o segundo jogador a usar a camisa 10 da seleção em quatro edições diferentes de Copa do Mundo.

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O primeiro a alcançar a marca foi Pelé, que disputou os Mundiais de 1958, 1962, 1966 e 1970, sendo campeão em três dessas edições. Neymar, por sua vez, esteve nas Copas de 2014, 2018, 2022 e agora 2026.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Neymar
Pelé
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