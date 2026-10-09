O elogio de jornal espanhol a Filipe Luís por campanha líder do Monaco: ‘Invencível’

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Filipe Luís, técnico do Monaco, é aclamado como “invencível” pelo jornal Marca. O clube francês vive seu melhor início de temporada desde 1991/92, liderando o campeonato e superando o PSG. Mesmo com a campanha vitoriosa, o treinador brasileiro mantém os pés no chão, adotando uma filosofia realista inspirada em Simeone. Descubra os segredos táticos do Monaco e como eles ameaçam a hegemonia do PSG.

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O técnico Filipe Luís foi elogiado pelo jornal espanhol Marca como o “invencível”. Em publicação desta sexta, 9, o periódico destacou a campanha invicta do treinador brasileiro à frente do Monaco, que tem o melhor início de temporada desde 1991/92.

“Por enquanto, a equipe do Principado lidera o campeonato. O time de Filipe Luís, que soma 13 dos 15 pontos possíveis, está dois pontos à frente do Olympique Lyonnais e do Paris FC, três à frente do Lille e do Rennes e cinco à frente de um PSG irreconhecível”, escreve Alberto Rubio.

Mesmo diante do início animador, a publicação destaca a postura realista do treinador brasileiro e a compara com a de Diego Simeone, com quem Filipe trabalhou quando era jogador no Atlético de Madrid.

“Apesar de ter conquistado sete títulos (Campeonato Francês, Libertadores, Copa do Rei, Supercopa do Brasileirão, Campeonato Carioca…) em apenas 100 jogos com o Flamengo , o ex -jogador do Deportivo e do Atlético de Madrid não quer nem ouvir falar em brigar pelo título da Ligue 1 … e permanece fiel à filosofia de Simeone. ‘Não estamos pensando nisso. Não é realista. Conhecemos a situação do clube. Sou ambicioso, muito, muito ambicioso… mas temos que pensar em um jogo de cada vez’, admitiu à RMC”, diz o jornal.

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No confronto direto com o atual campeão, o Monaco se deu melhor fora de casa, com uma vitória de virada sobre o PSG no Parque dos Príncipes por 2 a 1. Ainda assim, o técnico da equipe do principado manteve os pés no chão afirmando que “não podemos nos comparar a eles”, como destacou o jornal.

Deixado de lado o realismo de Filipe, o Monaco, segundo o jornalista, é uma ameaça ao “tradicional jogo dos tronos” PSG, que busca seu sexto título consecutivo do campeonato francês, e pode se juntar a Montpellier (2011/12) e Lille (2020/21) como únicos clubes a vencerem o título desde a chegada dos investimentos da Qatar Sports Investments (QSI) no time da capital. O próprio Monaco já quebrou essa hegemonia com elenco recheado de estrelas em ascensão em 2016/17, com Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, Lemar, João Moutinho, Benjamin Mendy.

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O esquema tático do time de Filipe Luis com um 4-2-3-1 “permitiu ao Monaco superar as dúvidas que o levaram a terminar em sétimo lugar e a sofrer 54 gols no campeonato na temporada passada, sob o comando de Adi Hütter (primeiro) e Sébastien Pocognoli (depois), no estádio Louis II”, segundo o jornalista.

A defesa da equipe começa com pressão alta no campo de ataque: “Aleksandr Golovin é o jogador que realiza o maior número de pressões de alta intensidade (305) na Ligue 1 , 196 delas no campo adversário. Outros dois meio-campistas e atacantes também estão no topo da lista: Lamine Camara (258) e Paris Brunner (239)”, aponta Rubio.

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Com o fim da super data Fifa de setembro e outubro, o Monaco volta a jogar neste sábado, 10, às 15h45 (horário de Brasília) contra o Toulouse em casa no Louis II.