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O elogio de jornal espanhol a Filipe Luís por campanha líder do Monaco: ‘Invencível’

Time da Ligue 1 não perdeu sob comando de ex-Flamengo e é apontado como ameaça à hegemonia do PSG na França

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 13h57 | Atualizado em 9 out 2026, 14h06
O técnico Filipe Luís em treino do Monaco
O técnico Filipe Luís em treino do Monaco  (Monaco/Divulgação)
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O elogio de jornal espanhol a Filipe Luís por campanha líder do Monaco: ‘Invencível’ Priorize VEJA no Google

O técnico Filipe Luís foi elogiado pelo jornal espanhol Marca como o “invencível”. Em publicação desta sexta, 9, o periódico destacou a campanha invicta do treinador brasileiro à frente do Monaco, que tem o melhor início de temporada desde 1991/92.

“Por enquanto, a equipe do Principado lidera o campeonato. O time de Filipe Luís, que soma 13 dos 15 pontos possíveis, está dois pontos à frente do Olympique Lyonnais e do Paris FC, três à frente do Lille e do Rennes e cinco à frente de um PSG irreconhecível”, escreve Alberto Rubio. 

Mesmo diante do início animador, a publicação destaca a postura realista do treinador brasileiro e a compara com a de Diego Simeone, com quem Filipe trabalhou quando era jogador no Atlético de Madrid.

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“Apesar de ter conquistado sete títulos (Campeonato Francês, Libertadores, Copa do Rei, Supercopa do Brasileirão, Campeonato Carioca…) em apenas 100 jogos com o Flamengo , o ex -jogador do Deportivo e do Atlético de Madrid  não quer nem ouvir falar em brigar pelo título da Ligue 1 … e permanece fiel à filosofia de Simeone. ‘Não estamos pensando nisso. Não é realista. Conhecemos a situação do clube. Sou ambicioso, muito, muito ambicioso…  mas temos que pensar em um jogo de cada vez’, admitiu à RMC”, diz o jornal.

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No confronto direto com o atual campeão, o Monaco se deu melhor fora de casa, com uma vitória de virada sobre o PSG no Parque dos Príncipes por 2 a 1. Ainda assim, o técnico da equipe do principado manteve os pés no chão afirmando que “não podemos nos comparar a eles”, como destacou o jornal.

Deixado de lado o realismo de Filipe, o Monaco, segundo o jornalista, é uma ameaça ao “tradicional jogo dos tronos” PSG, que busca seu sexto título consecutivo do campeonato francês, e pode se juntar a Montpellier (2011/12) e Lille (2020/21) como únicos clubes a vencerem o título desde a chegada dos investimentos da Qatar Sports Investments (QSI) no time da capital. O próprio Monaco já quebrou essa hegemonia com elenco recheado de estrelas em ascensão em 2016/17, com Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, Lemar, João Moutinho, Benjamin Mendy.

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O esquema tático do time de Filipe Luis com um 4-2-3-1 “permitiu ao Monaco superar as dúvidas que o levaram a terminar em sétimo lugar e a sofrer 54 gols no campeonato na temporada passada, sob o comando de  Adi Hütter (primeiro) e Sébastien Pocognoli (depois), no estádio Louis II”, segundo o jornalista. 

A defesa da equipe começa com pressão alta no campo de ataque: “Aleksandr Golovin é o jogador que realiza o maior número de pressões de alta intensidade (305) na Ligue 1 , 196 delas no campo adversário. Outros dois meio-campistas e atacantes também estão no topo da lista: Lamine Camara (258) e Paris Brunner (239)”, aponta Rubio. 

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Com o fim da super data Fifa de setembro e outubro, o Monaco volta a jogar neste sábado, 10, às 15h45 (horário de Brasília) contra o Toulouse em casa no Louis II. 

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Campeonato Francês
Filipe Luís
Monaco
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