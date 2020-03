O drama do coronavírus no esporte paralímpico

Estar em forma, manter uma alimentação saudável e seguir uma rotina regrada não é garantia de imunidade em relação ao novo coronavírus. Quando se trata de atletas paralímpicos, que em vários casos já têm outros problemas de saúde, a situação se agrava. No último sábado 28, a doença fez uma vítima entre os esportistas. Eliane Corrêa, atleta do tênis de mesa paralímpico, morreu com suspeita de estar contaminada. O resultado do teste só sairá em dez dias.

Eliane estava internada no andar em que ficam os pacientes suspeitos de estar com a Covid-19 e apresentava todos os sintomas da doença, inclusive sérios problemas respiratórios. Professora da rede municipal em São Paulo, ela foi atendida pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe). A atleta era mesatenista na classe 4, para cadeirantes.

Perguntado sobre a causa da morte da atleta, o hospital não se pronunciou sobre o que diz o laudo. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa informou que os médicos que a atenderam inicialmente diagnosticaram a Eliane com a doença.

NOTA DE PESAR – Falecimento da atleta Eliane Côrrea >> https://t.co/s0B6wHgKkk pic.twitter.com/TpKQ2Gn7Mu Continua após a publicidade — Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB 🇧🇷 (@cpboficial) March 30, 2020

Combate à doença longe de casa

Uma equipe de natação paralímpica de Indaiatuba, no interior de São Paulo, viajou para o Equador no dia 3 de março para disputar uma seletiva e ficou presa no país com o fechamento das fronteiras. A volta estava marcada para o último dia 21, mas os atletas só vão voltar para a casa nesta segunda-feira 30.

A delegação conta com nove atletas que têm graus mais severos de deficiência mental, paralisia e lesão medular. O técnico da equipe de Indaiatuba, Antonio Cândido, conversou com VEJA e contou as dificuldades para manter os atletas calmos. “Fazemos yoga pela manhã e alguma atividade física à tarde. A preocupação é com a saúde mental deles”, disse.

Hospedada em um hotel em Quito graças a um auxílio financeiro da prefeitura da cidade e do Comitê Paralímpico Brasileiro, a delegação teve que cumprir normas pré-estabelecidas da equipe médica e, só então, foi liberada para poder voltar para casa.