O domingo de vitórias do Brasil em esportes olímpicos

Atletas brasileiros conquistaram resultados importantes em competições internacionais realizadas neste domingo, 23. O surfista Filipe Toledo venceu a etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, em Saquarema, ao bater na final o sul-africano Jordy Smith, por 18,04 a 8,46. Vice-campeão em Bells Beach, na Austrália, Filipinho conquistou seu primeiro título na temporada e pulou para a terceira posição do ranking mundial, atrás do americano Kolohe Andino e do havaiano John John Florence.

A natação do Brasil também foi ao topo do pódio neste final de semana, no Troféu Sette Colli, na Itália. Breno Correia fez o tempo de 48s48 e sagrou-se campeão. Logo atrás, Marcelo Chierighini completou a prova em 48s55 e ficou com a prata. Na final única dos 800 metros masculino, Guilherme Costa levou a medalha de ouro, terminando com o tempo de 7min53s01. Diogo Villarinho foi o quinto colocado, com 8min04s73.

A cidade de São Paulo recebeu neste domingo a etapa brasileira do Circuito Internacional de Skate Park, que teve Yndiara Asp como vencedora na categoria feminina. Os brasileiros Pedro Barros e Luiz Francisco, no masculino, também foram ao pódio na primeira e segunda colocação, respectivamente. A canoísta Ana Sátila fechou o grande dia para os esportes olímpicos do Brasil com a medalha de bronze no C1 feminino de canoagem slalom, válido pela etapa da Eslováquia da Copa do Mundo, ficando a apenas 1s65 atrás da francesa Claire Jacquet, que foi campeã.

(Com Estadão Conteúdo)