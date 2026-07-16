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O dia seguinte de Messi: pés descalços, sombra e água fresca

Jogadores da Argentina fazem treino leve no dia seguinte da vitória épica sobre a Inglaterra para chegar descansados à final da Copa em Nova Jersey

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 18h40 | Atualizado em 16 jul 2026, 18h42
Três jogadores de futebol argentinos, com camisas brancas e shorts azuis, riem em um campo verde. Dois sentados em um banco, um deles Lionel Messi, com a cabeça para trás e boca aberta. O terceiro, em pé, inclina-se para frente, segurando uma garrafa de água. Todos têm tatuagens nos braços e pernas. O fundo é de árvores e céu claro
Paredes, Messi e Enzo Fernández: riso solto no centro de treinamento do Atlanta United (Juan Mabromata/AFP)
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Para onde quer que se olhe, sorrisos. Em vez dos gritos e apitos do treinador, ouve-se música de uma caixa de som bluetooth. Os heróis da vitória de virada contra a Inglaterra sequer calçaram as chuteiras, se espalham descalços pelos bancos e gazebos que dão alguma sombra nesse dia quente no centro de treinamento. Assim é o dia seguinte do time da Argentina em Atlanta, onde os titulares descansam e os reservas ainda fazem atividades leves antes de Messi e cia. rumarem a Nova York, onde lhes aguarda a taça da Copa do Mundo.

Depois, Lautaro e Enzo Fernández, autores dos gols da vitória épica na semifinal da Copa, e seus companheiros também tiveram que fazer alguns exercícios com bola sob oorientação do preparador físico, mas a ordem era mesmo descansar.

No domingo enfrentarão a Espanha, que despachou a favoritíssima França com um 2 a 0 indiscutível e não será tarefa fácil. A grande final acontece no estádio de Nova York e Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

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