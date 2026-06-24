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Esporte

O desempenho de Neymar na estreia da Copa após retorno à seleção brasileira

Jogador estreou na partida contra a Escócia

Por Tatiana Moura 24 jun 2026, 21h41
Neymar, jogador de futebol brasileiro, em campo com uniforme amarelo e branco, braços erguidos e olhar para cima, em um estádio com torcedores ao fundo
Neymar: enfim em campo, ausente da seleção desde 2023 (Megan Briggs/Getty Images)
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Neymar Jr. fez sua estreia pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira, 24, em Miami, na partida contra a Escócia. Apesar de muitos fãs pedirem pela entrada do jogador, e ele ter sido elogiado pelos admiradores, o craque ainda não conseguiu conquistar a maioria. Pelas redes sociais, o público segue dividido entre quem considerou a atuação do atacante uma nota 10, e quem deu ‘nota dó’.

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O artilheiro entrou no segundo tempo, substituindo Matheus Cunha, e jogou apenas 20 minutos, sem chances claras de gol. Considerando que ele retorna de uma lesão e não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, ele fez uma boa partida, porém nada surpreendente ou que justifique Ancelotti escolhê-lo como titular no próximo jogo. De maneira geral, Neymar fez um jogo morno e ainda vai ter que batalhar para conseguir o coração dos haters nesta Copa. “Fizemos gol, muitas coisas positivas. Como a entrada do Neymar que pode ter nos ajudado”, declarou o técnico da Seleção Brasileira.

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