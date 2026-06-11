O curioso dado por trás do primeiro gol da Copa do Mundo de 2026

O primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 carrega uma curiosidade histórica. Nascido na Colômbia e naturalizado mexicano, Julián Quiñones tornou-se o primeiro jogador naturalizado a balançar as redes em uma partida de abertura de Mundial desde 1974.

A Fifa passou a adotar oficialmente um jogo inaugural para o torneio em 1974, na Copa sediada na então Alemanha Ocidental. Naquele ano, o primeiro gol da abertura foi marcado pelo australiano Colin Curran, nascido na Escócia. O lance, porém, foi um gol contra na derrota da Austrália para a Alemanha Oriental por 2 a 0.

Naturalizado mexicano em 2023, Quiñones construiu toda a carreira profissional no país e se tornou uma das principais nomes da seleção mexicana. Ao balançar as redes no Estádio Azteca diante da África do Sul, além de colocar os anfitriões em vantagem, Quiñones também se tornou o primeiro atleta de uma seleção da Concacaf a marcar em uma partida inaugural de Copa do Mundo.

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Jogo de abertura

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Após o gol contra de Curran em 1974, as partidas inaugurais de 1978 e 1982 terminaram empatadas sem gols. Nas edições seguintes, os autores dos gols em aberturas de Mundiais foram Alessandro Altobelli (Itália, 1986), François Omam-Biyik (Camarões, 1990), Jürgen Klinsmann (Alemanha, 1994), Cesar Sampaio (Brasil, 1998), Papa Bouba Diop (Senegal, 2002), Philipp Lahm (Alemanha, 2006), Siphiwe Tshabalala (África do Sul, 2010), Yuri Gazinski (Rússia, 2018) e Enner Valencia (Equador, 2022). Em 2014, assim como em 1974, o primeiro gol da abertura foi contra, marcado pelo brasileiro Marcelo na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

Há um precedente curioso anterior à criação da partida inaugural. Em 1934, o paraguaio Ernesto Belis marcou pela Argentina no primeiro dia da Copa do Mundo. O torneio, porém, não contava com um jogo oficial de abertura: oito partidas foram disputadas simultaneamente, sem um jogo destacado como abertura.